Beautiful. trame al 19 giugno 2021: il piano di Quinn per smascherare...

Nella prossima settimana due grandi protagoniste femminili si scontreranno per un segreto indicibile: ecco le anticipazioni!

La telenovela Beautiful che racconta le vicende delle potenti famiglie di Los Angeles legate alla casa di moda Forrester Creation appassiona da molti anni telespettatori di tutto il mondo.

Anche la prossima settimana, da domenica 13 a sabato 19 giugno 2021, assisteremo a nuovi emozionanti episodi come sempre in onda alle 13.40 su Canale 5!

Beautiful, anticipazioni trame al 19 giugno 2021: Ridge e Brooke fanno pace

Nella prossima settimana le trame vedranno le donne grandi protagoniste: per prima la giovane Sally Spectra. La donna ha parlato a Wyatt della sua malattia ma il ragazzo le dirà di esserne già a conoscenza e di aver voglia di allietare i suoi ultimi momenti di vita.

Nel frattempo un’altra donna, Quinn Fuller sta tramando per sbugiardare pubblicamente Brooke e per farlo caricherà il video del bacio tra la Logan e Bill sulla cornice digitale regalo di Eric.

Nel frattempo le discussioni legate a Thomas paiono appianarsi tra Ridge e Brooke, perché l’uomo chiederà scusa alla moglie. Anche gli altri ormai hanno capito le intenzioni del giovane Forrester e gli volteranno le spalle.

Beautiful, prossime puntate: Sally continua la messinscena

La macchiavellica Sally sa di non essere in realtà malata e chiederà alla dottoressa Escobar di coprirla nella messinscena ma a mettere i bastoni tra le ruote arriverà senza preavviso la giovane Flo.

Nel frattempo, ignara dei piani di Quinn, Brooke si farà aiutare da Donna ad organizzare una strepitosa festa per suggellare la ritrovata pace con Ridge e avrà come idea di utilizzare proprio la cornice digitale.

Donna vedrà però il video del bacio tra Brooke e Bill e capirà anche che a metterlo sulla cornice è stata la moglie di Eric: tutto ciò la lascerà sconvolta.

Beautiful spoiler prossima settimana

Il piano di Quinn è chiaro: se Ridge scoprirà che la moglie lo ha tradito la lascerà e così Shauna potrà avere nuovamente speranza di riconquistare il figlio di Eric.

La Logan però che non ha un carattere debole non si lascia intimorire e si precipita dalla Fuller per chiarire le cose. Brooke vuole impedire che Quinn attraverso la cornice digitale mostri a tutti i presenti alla festa, e dunque anche a Ridge, cosa è accaduto tra lei e Bill.

Tra le due donne avviene uno scontro molto acceso: chi la spunterà?

Per scoprire cos’altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 o rivedere le puntate su Mediaset Play!

