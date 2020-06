Olivia Cruz, l’incredibile cambiamento della donna di 264 kg del programma ‘Vite al Limite’

Olivia Cruz di Vite al limite pesava all’inizio del programma pesava 264 Kg. Che fine ha fatto la donna e com’è diventata oggi?

Olivia Cruz pesava ben 264 Kg quando ha partecipato al programma Vite al limite, com’è diventata oggi?

Negli USA il programma si chiama My 600lb life, mentre in Italia Vite al limite in onda su Real Time. Il programma televisivo racconta la storia di persone obese (oltre i 250 kg) che si rivolgono al suddetto programma e alle cure esperte del Dottor Nowzaradan per ritrovare la salute.

Dimostrando di impegnarsi e di volerlo davvero, dopo un iniziale dimagrimento, i pazienti saranno sottoposti all’operazione chirurgica del bypass gastrico.

Successivamente in un lungo percorso di 12 mesi i pazienti del dottor Nowzaradan dovranno impegnarsi per perdere peso e raggiungere così la forma ideale rientrando in uno stato di completa salute.

I pazienti dopo il programma mantengono le buone abitudini continuando a perdere peso oppure no?

Olivia Cruz è stata protagonista del secondo episodio della seconda stagione di Vite al limite, com’è diventata oggi? Avrà continuato a dimagrire o avrà fallito tornando alle vecchie abitudini come altri pazienti?

La storia di Olivia Cruz: com’è diventata oggi

Olivia Cruz quando è arrivata a Vite al Limite era 100% dipendente dalla sua famiglia a causa del suo sovrappeso: 264 Kg, totale incapacità motoria e tanta sofferenza psico-fisica.

Anche nelle piccole cose quotidiane Olivia a causa dell’obesità doveva chiedere aiuto alla madre: non riusciva a camminare né tanto meno ad alzarsi, per questo abitava a casa della mamma.

Lasciandosi aiutare dal Dott. Nowzaradan e con non pochi sforzi e difficoltà, Olivia ha intrapreso un percorso di dimagrimento di 12 mesi: ha perso più di 100 kg ed ora pesa 116 kg!

Una donna nuova, dimezzata potremmo dire visto che prima dell’avventura di Vite al limite pesava più del doppio.

Adesso ha riconquistato la sua indipendenza e soprattutto tutta la sua salute!

Sono passati alcuni anni dalla prima visita fatta a Houston, Texas quando pesava 264 Kg. Oggi sulle pagine dei social di Olivia ci sono fotografie che la ritraggono in piedi, sorridente e in ottima forma! Sta ancora continuando il percorso di dimagrimento, arriverà sicuramente al suo peso forma ideale con questa grinta!

Il suo sogno nel cassetto è diventare una cuoca: una chef che cucina solo cibo sano, con la tenacia dimostrata nel dimagrimento certamente raggiungerà pienamente lo scopo che si è prefissata.

Leggi anche: Com’è diventata Seana Collins, Vite al limite