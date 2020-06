Seana Collins di Vite al limite: chi è e com’è il suo aspetto oggi

Seana Collins di Vite al limite: chi è e qual è la sua storia. La ragazza pesava quasi 300kg durante le riprese, com’è il suo aspetto oggi?

Seana Collins di Vite al limite ha avuto un passato difficile, una situazione familiare che l’ha portata a sfogare tristezza e delusioni nel cibo fino a pesare quasi 300 kg. Oggi com’è Seana, com’è il suo aspetto dopo aver partecipato al programma?

Il programma televisivo Vite al limite racconta la storia di soggetti affetti da grave obesità ma soprattutto li aiuta a dimagrire.

Tanti protagonisti del programma, come Laura Perez ad esempio, hanno tratto beneficio dalla partecipazione al reality riacquistando peso forma e salute.

La storia di Seana, protagonista dell’ottavo episodio dell’ottava stagione del programma, ha colpito tanti telespettatori che oggi si chiedono come sia il suo aspetto dopo il percorso intrapreso con il Dottor Nowzaradan.

La storia di Seana Collins, Vite al limite

Seana Collins, 22 anni di Kansas City, Missouri, ha avuto un passato molto burrascoso.

Il papà di Seana era un soggetto violento e tossicodipendente che ha fortemente segnato l’infanzia della ragazza. Seana ha riversato tutta la tristezza e la rabbia nel cibo, il suo unico sfogo e fonte di gioia è sempre stato mangiare, tanto da arrivare al pericoloso peso di 200 kg già in età adolescenziale.

All’età di 16 anni, bullizzata dai compagni di classe, decise di abbandonare la scuola.

Dopo una malsana relazione con un ragazzo che faceva uso di droghe Seana tornò a vivere con la madre.

Ha poi attraversato un periodo buio durante il quale si è abbandonata alla tossicodipendenza seguendo le orme del padre.

Il tentato suicidio e l’approccio al programma

Seana ha tentato di togliersi la vita e per questo motivo la mamma l’ha poi incoraggiata a entrare in terapia.

In Texas la ragazza ha conosciuto il dottor Nowzaradan che però le ha consigliato di perdere molti chili prima di sottomettersi all’operazione chirurgica di bypass gastrico.

Seana non riuscirà a raggiungere l’obiettivo di dimagrimento prefissato per poter fare l’intervento: all’inizio del percorso pesava 298kg, in cura dal dottor Nowzaradan la ragazza acquisirà addirittura altro peso fino ad arrivare a pesare 299kg.

Negatogli il bypass gastrico, ammonita dal dottor Nowzaradan più volte è stata alla fine espulsa dal programma che fine ha fatto Seana?

Il dottore Nowzaradan ha dichiarato di poterla reinserire nel programma quando dimostrerà di essere pronta a volerlo veramente. Oggi Seana ha cambiato il suo approccio con il cibo per favorire la sua salute?

Dal suo profilo di Facebook le foto pubblicate sono tutte dei primi piani in cui il corpo non è visibile e sono risalenti a 1 anno fa, sembra che la situazione non sia cambiata affatto.

