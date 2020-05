La dieta del famoso Dottor Nowzaradan: perdi tutti i chili in eccesso

La dieta dimagrante del Dottor Nowzaradan ipocalorica e low carb. Un esempio di diario alimentare da seguire per perdere 12 chili in 4 settimane.

La dieta del Dottor Nowzaradan è famosa per essere efficace contro i chili di troppo, ti farà perdere fino a 12 chili in 4 settimane!

La dieta che propone il Dottor Nowzaradan è particolarmente adatta ai soggetti che soffrono di obesità grave (più di 20 chili in eccesso).

Alcuni pazienti che si sono sottoposti a questa dieta, rispettandola alla lettera, hanno perso 12 chili in 4 settimane.

Non è consigliato seguire questa dieta per più di 1-2 mesi e si raccomanda di consultare il proprio medico prima di intraprendere un qualsiasi nuovo percorso alimentare per non mettere a rischio la salute.

Chi è il dottor Nowzaradan?

Il famoso medico di origini iraniane è protagonista del reality show Vite al limite su Real Time e ha già aiutato molte persone che soffrivano di obesità grave a perdere i chili in eccesso.

Grazie al suo programma nutrizionale basato su un regime alimentare ipocalorico e low carb i suoi pazienti sono riusciti a perdere molti chili in eccesso tornando in salute e guadagnando benessere psicofisico.

Il dottor Nowzaradan si è laureato in medicina a Teheran e poi ha proseguito gli studi si specializzazione in chirurgia bariatrica e vascolare negli Stati Uniti.

Oggi risulta essere tra i migliori specialisti degli Stati uniti nel suo campo medico e soprattutto nel trattamento dell’obesità grave.

I principi base della dieta del dottor Nowzaradan

La dieta proposta dal medico iraniano-americano ha le seguenti caratteristiche:

regime ipocalorico di massimo 1200 kcal

low carb ovvero un basso apporto di carboidrati (no pasta, no pizza, no riso, no biscotti, no dolci,…)

6 pasti al giorno

assumere minimo 2 litri di acqua al giorno

45 minuti di attività fisica giornaliera

Risulta essere una dieta molto restrittiva proprio perché è adatta a soggetti affetti da grave obesità che hanno bisogno di aiuto per ritrovare delle sane e buone abitudini alimentari.

Le persone obese sono spesso abituate a ingurgitare ingenti quantità di cibo a tutte le ore senza più sentire il reale senso di fame e sazietà, necessitano quindi di una dieta d’urto a breve termine per scuotere il sistema psico-fisico: poche calorie, cibo sano, pochi carboidrati e attività motoria.

Cosa, quando e quanto mangiare? Esempio diario alimentare.

Grazie alla rivelazione in un’intervista da parte di una concorrente del reality show Vite al limite è stato possibile venire a conoscenza del regime alimentare dettagliato datogli dal dottor Nowzaradan.

Ecco qui di seguito un esempio di dieta del dottor Nowzaradan da 1100-1200 kcal giornaliere strutturata in 6 pasti.

Colazione

Per colazione si può bere una bevanda non zuccherata (tea, caffè o latte) scegliendo di accompagnarla con una tra le seguenti alternative:

yogurt greco bianco

150g fiocchi di latte

150g albumi con 1 fetta di prosciutto sgrassato

2 Spuntini: 1 a metà mattina e 1 a metà pomeriggio

Si può mangiare 1 cetriolo e una di queste proposte:

1 uovo sodo

1 yogurt magro

50g di bresaola

Pranzo e Cena

Il pranzo e la cena vengono strutturati mangiando una fonte proteica insieme ad una porzione saziante di verdura a scelta. Sono permessi 50g di legumi o patate solo 1 volta a settimana.

Il condimento previsto nella dieta è: 1 cucchiaino di olio a pasto, aceto e limone, erbe aromatiche e spezie, un pizzico di sale a pasto.

Tra le fonti proteiche possiamo scegliere tra:

100g carne magro

100g pesce magro

75g bresaola

omelette di albumi con 2 fette di prosciutto sgrassato

80g tofu o seitan alla piastra

Spuntino dopo cena

Dopo cena bisogna mangiare 250ml di latte e 1 misurino di proteine whey con l’aggiunta di stevia o spezie se necessario.

