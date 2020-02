Olio essenziale di Melissa, sai che puoi usarlo contro l’herpes labiale?

L’olio essenziale di melissa viene da un’erba perenne della famiglia della menta originaria dell’Europa meridionale e della regione mediterranea e che – ora – può essere trovata in tutto il mondo. Ecco i benefici.

Le foglie di melissa, che hanno un aroma delicato simile a quello dei limoni, contengono composti che hanno un effetto calmante. Ecco tutti i benefici di questa pianta e del relativo olio essenziale che ha molteplici usi nella vita di tutti i giorni.

Sonno e relax

La melissa è stata usata per secoli per affrontare i disturbi del sonno, tra cui irrequietezza e insonnia, per ridurre l’ansia e promuovere un senso di calma.

L’estratto di olio di melissa, specialmente se combinato e assunto con estratto di radice di valeriana, può migliorare la qualità del sonno negli adulti e nei bambini.

Ansia

Uno studio ha mostrato che una dose orale assunta giornalmente per quattro mesi sembra contribuire a ridurre l’agitazione e diminuire i sintomi di agitazione nei soggetti con malattia di Alzheimer da lieve a moderata.

La melissa può anche aiutare ad affrontare anche altri problemi di salute mentale, incluso il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), sebbene siano necessarie ulteriori ricerche.

Problemi digestivi

La melissa è utile nel trattamento di problemi digestivi, tra cui disturbi di stomaco, gonfiore, gas intestinale, vomito e coliche.

La melissa per curare l’herpes labiale

L’estratto di questa pianta può aiutare a ridurre i sintomi dell’herpes labiale, ridurre i tempi di guarigione e prevenire la diffusione dell’infezione.

Tuttavia, in alcuni casi, tale olio essenziale può peggiorare l’herpes labiale.

Sollievo dal dolore

Quewsto olio essenziale può aiutare ad alleviare il dolore di mal di testa, crampi mestruali e mal di denti.

Può anche essere usato come repellente per insetti e un trattamento per le punture di insetti.