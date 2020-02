La melatonina serve davvero a dormire meglio e a combattere l’insonnia?

Melatonina: questo ormone del sonno naturale potrebbe non essere efficace o sicuro come pensi.

La melatonina viene spesso assunta per dormire meglio e combattere l’insonnia.

Gli integratori, dunque, sono diventati molto popolari, visto che si tratta un ormone prodotto naturalmente dall’organismo che governa il nostro ciclo sonno-veglia.

Sono soldi ben spesi?

Alcuni dicono sì, altri no. Come afferma Charles Czeisler, capo della divisione del sonno e dei disturbi circadiani presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston, “La melatonina ha usi importanti ma limitati“.

La melatonina è un ormone secreto dalla ghiandola pineale del cervello, di solito di notte.

Regola il ritmo circadiano del corpo, l ‘”orologio” interno di circa 24 ore che aiuta a controllare quando hai sonno e quando ti senti sveglio.

È “l’ormone dell’oscurità“, dice Czeisler, qualcosa che il cervello dovrebbe iniziare a rilasciare quando si fa buio, poche ore prima di andare a dormire.

L’assunzione di una forma sintetica supplementare di quell’ormone potrebbe aiutare le persone che non producono l’ormone in modo naturale a causa dell’età.

E ancora:di diversi disturbi di salute o perché stanno cercando di andare a letto in un momento diverso dal solito.

Ma è meno probabile che aiuti nella maggior parte delle altre circostanze e potrebbe causare effetti collaterali come sonnolenza del giorno successivo.

Quando la melatonina può e quando non può farlo

Alcune persone con alcuni tipi di disturbi del sonno possono ottenere un po’ di sollievo dalla melatonina, suggerisce la ricerca.

Ma ci sono meno prove del suo uso con forme più comuni di insonnia, secondo il National Center for Complementary and Integrative Health del NIH.

Una meta-analisi del 2013 ha rilevato che, in media, le persone con insonnia si addormentavano di circa 7 minuti più velocemente con la melatonina che con un placebo.

Mentre la maggior parte degli effetti collaterali della melatonina sono lievi.

L’indagine di CR ha mostrato che le persone potrebbero prenderlo in modi non sicuri, ad esempio, guidare troppo presto dopo averlo presa o assunta a lungo termine (per anni) quando ci sono pochi dati che indicano che più di tre mesi è sicuro.

A causa della mancanza di prove, l’American Academy of Sleep Medicine raccomanda ai medici di non usare la melatonina come trattamento per l’insonnia.

Ma ciò non significa che non possa aiutare nessuno.

Circa il 5-10% delle persone può sentirsi assonnato dopo aver assunto la melatonina, afferma Alcibiade Rodriguez, M.D., direttore medico del Centro completo di epilessia-centro di sonno presso la New York University.

“Di solito le persone che ottengono maggiori benefici sono gli anziani, forse 70 o più, e i giovani pazienti“, dice.

Questo perché i pazienti più grandi e i bambini piccoli hanno meno probabilità di produrre abbastanza melatonina da soli, anche se è importante consultare un medico prima di dare un bambino alla melatonina.

Ci sono ancora poche ricerche sulla melatonina nei bambini e alcune preoccupazioni su come la melatonina possa influenzare lo sviluppo, specialmente intorno alla pubertà.

Poiché lo spunto generale per il corpo per iniziare a rilasciare la melatonina è il passaggio dalla luce del giorno all’oscurità.

Gli integratori possono essere essenziali per le persone con disturbi circadiani legati alla cecità, afferma Czeisler.

Può anche aiutare le persone che hanno bisogno di addormentarsi in un momento che non è in sincronia con il loro orologio naturale, come le persone che lavorano in un turno di notte o chiunque soffre di jet lag.

Czeisler afferma che la melatonina può aiutare alcuni nottambuli estremi.

Persone il cui orologio interno li rende inclini ad addormentarsi ore più tardi di quanto sarebbe considerato ragionevole – aiutando a portare i loro orologi corporei in un programma più normale.