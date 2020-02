Alopecia? L’olio di cedro fa miracoli: ecco come usarlo

L’olio essenziale di cedro è un tipo di olio essenziale comunemente usato in aromaterapia (una forma di medicina alternativa).

L’olio essenziale di cedro, a volte, è indicato come olio di legno di cedro e proviene dal legno dell’albero di cedro (Cedrus atlantica).

Con un aroma ricco e legnoso, si dice che tale offra una varietà di benefici per la salute mentale e fisica.

Nonostante la sua lunga storia di utilizzo nell’aromaterapia, questo oli è stato testato in pochissimi studi scientifici.

Tuttavia, ci sono alcune prove che questo olio possa fornire alcuni benefici per la salute.

1. Alopecia areata

L’olio di cedro può aiutare nel trattamento dell’alopecia areata, secondo uno studio pubblicato su Archives of Dermatology nel 1998.

Per lo studio, 86 persone con alopecia areata sono state divise in due gruppi: un gruppo ha massaggiato una miscela di oli essenziali (incluso il timo, rosmarino, lavanda e cedro) e oli vettore (jojoba e semi di vite) nel loro cuoio capelluto ogni giorno.

Il secondo gruppo, invece, ha massaggiato il cuoio capelluto solo con olii vettore (anche quotidianamente).

Dopo sette mesi, il 44 percento dei 43 pazienti nel gruppo aromaterapico ha mostrato un miglioramento (rispetto a solo il 15 percento dei 41 pazienti nel gruppo portante-olio).

Alla luce di questi risultati, gli autori dello studio hanno concluso che l’aromaterapia sembra essere un trattamento sicuro ed efficace per l’alopecia areata.

2. Repellente per insetti

Per uno studio pubblicato sul Journal of Medical Entomology nel 1999, gli scienziati hanno testato cinque oli essenziali (tra cui cedro, geranio, chiodi di garofano, menta piperita e timo) per la loro efficacia come repellenti per zanzare.

Sebbene tale olio non sia riuscito a respingere le zanzare, i ricercatori hanno scoperto che gli oli di timo e chiodi di garofano offrivano fino a tre ore e mezza di protezione.

Come usarlo

Se combinato con un olio vettore (come jojoba, mandorla dolce o avocado), tale olio può essere applicato direttamente sulla pelle o aggiunto ai bagni.

L’olio essenziale di cedro può anche essere inalato dopo aver spruzzato alcune gocce di olio su un panno o su un tessuto, oppure attraverso l’uso di un diffusore o di un vaporizzatore per aromaterapia.7

Avvertenze

L’olio essenziale di cedro non deve essere assunto internamente senza la supervisione di un professionista della salute. L’uso interno di olio essenziale di cedro può avere effetti tossici.

Inoltre, alcune persone possono provare irritazione quando si applica olio essenziale di cedro sulla pelle. Prima di utilizzare qualsiasi nuovo olio essenziale, è necessario eseguire un test cutaneo.

L’olio di cedro non deve essere applicato sulla pelle o usato in quantità eccessive.

Le donne in gravidanza e i bambini dovrebbero consultare i loro principali fornitori di assistenza sanitaria prima di utilizzare oli essenziali.

Dove trovarlo

Ampiamente disponibile per l’acquisto online, questo tipo di olio è venduto in molti negozi di alimenti naturali e in negozi specializzati in prodotti per la cura di sé.

Usare l’olio essenziale di cedro per la salute

A causa della ricerca limitata, è troppo presto per raccomandare l’olio essenziale di cedro come trattamento per qualsiasi condizione.

È anche importante notare che l’autotrattamento di una condizione ed evitare o ritardare le cure standard può avere gravi conseguenze. Se stai pensando di usarlo per qualsiasi scopo di salute, assicurati di consultare prima il tuo medico.