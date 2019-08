I 7 profumi curativi che possono farti sentire meglio

Lascia che l’aromaterapia migliori la tua salute. Prendi un soffio di questi potenti profumi per dormire meglio, smettere di fumare e molto altro.

Il limone combatte la tristezza

Un soffio di agrumi potrebbe migliorare il tuo umore. In uno studio giapponese, i ricercatori hanno esposto 12 pazienti con diagnosi di depressione a una fragrante miscela di agrumi, costituita principalmente da olio di limone, facendolo circolare in una stanza dove trascorrevano la maggior parte del tempo.

L’aroma regolava i livelli ormonali, aumentava la funzione immunitaria e abbassava notevolmente i dosaggi di antidepressivi di cui i pazienti avevano bisogno. Per un rimedio naturale, tampona la melissa all’interno del polso.

Le mandorle alleviano il dolore

Ricercatori canadesi hanno chiesto a 20 uomini e 20 donne di immergere le mani in acqua molto calda (un comune test di tolleranza al dolore) il più a lungo possibile mentre sono esposti a odori diversi.

Quando le donne avevano un odore gradevole sotto il naso, come l’estratto di mandorla, accusavano il 38% in meno di dolore; avevano livelli di dolore più elevati con profumi severi come l’aceto.

Gli odori non hanno avuto alcun effetto sul dolore degli uomini, ma entrambi i sessi hanno riferito di stati d’animo migliori se esposti a odori piacevoli.

Il gelsomino ti aiuta a dormire

In uno studio presentato alla Eastern Psychological Association Conference nel 2011, i ricercatori hanno analizzato 20 persone mentre dormivano in stanze profumate di gelsomino, lavanda o niente.

I partecipanti si sono mossi meno durante il sonno e hanno valutato i loro livelli di ansia più bassi dopo aver sentito l’odore del gelsomino.

Hanno anche ottenuto risultati migliori nei test cognitivi, che secondo i ricercatori potrebbero essere particolarmente utili per gli studenti o gli atleti che hanno difficoltà a dormire prima di un test o di un gioco importante.

Il pepe nero ti aiuta a smettere di fumare

In uno studio del 2013 pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary Medicine, i consumatori di nicotina hanno preso un soffio di olio di pepe nero o di angelica.

Entrambi gli oli essenziali hanno ridotto l’appetito: i partecipanti che hanno inalato il pepe nero hanno riportato una leggera sensazione di bruciore alla gola, simulando una sensazione che hanno provato durante il fumo, mentre il gruppo dell’angelica ha riportato un rilassamento simile a quello indotto dall’atto del fumo.

I ricercatori suggeriscono che i fumatori sentono l’odore di una goccia di olio su un batuffolo di cotone (separatamente o insieme) quando arriva il desiderio.

La cannella migliora l’equilibrio

Quando il neurologo Alan Hirsch, della Smell & Taste Treatment and Research Foundation, ha sottoposto a 11 partecipanti bendati un test di stabilità, dieci hanno notevolmente migliorato l’equilibrio quando sentono l’odore di un aroma di panino alla cannella al forno rispetto ad altri profumi.

La spezia può anche migliorare le altre capacità motorie: i ricercatori della Wheeling Jesuit University hanno scoperto che la cannella riduceva la fatica e la rabbia della strada e aumentava la vigilanza tra i conducenti (quindi optare per un deodorante per auto profumato alla cannella!).

Il condimento stimola il sistema nervoso centrale, migliorando le prestazioni e la motivazione.

Le rose ti regalano sogni d’oro

Incline agli incubi? Metti delle rose in vaso o un bouquet di rose vicino al tuo letto.

In uno studio tedesco, le donne che dormivano in una stanza profumata di rose riferivano di aver fatto sogni piacevoli, mentre quelle esposte a un odore di uovo marcio avevano maggiori probabilità di avere quelli negativi.

Gli esperti affermano che l’olfatto può influenzare le risposte emotive del cervello e, dato che odori piacevoli come le rose sono spesso collegati a ricordi felici, possono promuovere sogni più piacevoli.

Banane