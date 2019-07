Nina Moric il dramma di salute: ‘ batterio che mangia la carne fino all’osso mi ha attaccato’

Nina Moric, la vacanza a Zanzibar si trasforma in un incubo : “Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne”

La showgirl croata, Nina Moric, in vacanza a Zanzibar : attaccata da un batterio che le ha causato problemi di salute.

Nina Moric: problemi di salute per un batterio

La modella croata si è concessa una vacanza a Zanzibar, una regione della Tanzania. Uno dei posti più belli dell’isola africana: dove è possibile godere della bellezza della natura. Così come mostrano gli scatti pubblicati da Nina Moric, da un po di giorni si trova lì insieme a suo figlio, Carlos Maria (avuto dall’ex compagno, Fabrizio Corona) e il suo fidanzato Luigi Favoloso. La vacanza nell’isola da sogno si sta trasformando in un vero incubo. Per quale motivo? Non molti giorni fa, la modella croata si è sentita poco bene dopo aver bevuto acqua non potabile.

In ospedale ha scoperto di essere stata attaccata da un batterio pericoloso e su Ig spiega cosa è successo.

L’annuncio della modella croata su Instagram

In una delle sue ultime stories pubblicate su Instagram, Nina Moric spiega cosa è successo durante il suo soggiorno a Zanzibar. Una rivelazione che ha preoccupato non poco il popolo del web. Nel dettaglio, la modella croata ha annunciato la sua disavventura: attaccata da un batterio pericoloso:

“Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso. Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia..”

Per fortuna, Nina Moric ha trovato un medico italiano che le ha risolto tutti i suoi problemi ed ora sta facendo una cura antibiotica. La cura durerà circa una settimana e al momento è impossibilitata a fare il bagno. Ecco le parole della modella croata nell’IG Stories pubblicata nella giornata di ieri: