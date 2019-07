Nina Moric malore durante la vacanza, fan preoccupati: il post sui social

Nina Moric, la bellissima modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona, ha accusato un forte malore a Zanzibar, la notizia ha allarmato i fan

Nina Moric, la bellissima modella croata ed ex moglie di Fabrizo Corona, ha finalmente deciso di prendersi dei giorni lontano dal mondo dello spettacolo. La modella infatti, insieme a suo figlio Carlos Maria e insieme al suo compagno, è scappata per un po di giorni nella bellissima Zanzibar per trascorrere un po di giorni in pieno relax.

Nina Moric in vacanza a Zanzibar

La modella oggi si trova lontano dall’Italia e insieme a suo figlio Carlos e al suo compgno, stanno trascorrendo un po di tempo lontano dai riflettori e dal caos cittadino. La bella modella infatti, si trova nella bellissima una località africana ma pare che non abbia passato un bel momento.

La modella infatti in vacanza a Zanzibar, pare che abbia accusato un forte malore durante il soggiorno nel paese africano. La notizia ha subito fatto il giro del web e in molti si sono allarmati. La notizia non è tardata ad arrivare in Italia, susciatando subito la preoccupazione ai suoi cari.

Nina Moric malore a Zanzibar

La modella a quanto pare, durante il soggiorno a Zanzibar, ha accusato un forte malore. La croata infatti, secondo quanto riportato dalla stessa modella, avrebbe bevuto un bicchiere d’acqua dalla fontana accusando successivamente forti dolori.

“Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio.”

Fortunatamente alla modella non è successo nulla di grave, ma in molti si sono spaventati per il suo stato di salute.Oggi infatti dopo una lunga giornata all’insegna del dolore, si sta finalmente riprendendo e godendo la sua permanenza nella bellissima Zanzibar, rilassandosi tra le belle spiagge del paese africano. avvolta dall’amore del compagno, del figlio e dei milioni di followers.