Miele e cannella, l’elisir per una lunga vita in salute. Strabilianti benefici

L’elisir naturale per una lunga vita in salute? Miele e cannella, un connubio vincente contro patologie, malanni e dolori. Ecco gli straordinari benefici.

Il miele e la cannella sono un connubio eccezionale per vivere una lunga vita in salute, lo assumete con regolarità? Iniziate a farlo da subito, sono molteplici i benefici che avrete.

Abbinati questi due ingredienti sono un potentissimo naturale duo contro malanni, dolori e patologie come artrite, bronchiti o candidosi.

I benefici dell’elisir a base di miele a cannella

Il miele e la cannella sono già portentosi se assunti da soli, se assorbiti in contemporanea dal corpo fungeranno da alleato contro molti disturbi.

Il miele possiede proprietà antiossidanti e antibatteriche, si dice funga da antibiotico naturale esattamente come l’aglio! Dolcificante naturale viene usato in cucina in preparazioni dolci e salate, non ha controindicazioni se non se ne abusa quantitativamente.

La cannella anche è un antibatterico e un antisettico, dolcifica i cibi in cui viene aggiunta e si usa spesso nelle diete perché poco calorica ma dal gusto zuccherino. Accelera il metabolismo e stimola i



Se assunte insieme si rivelano essere un potente alleato nel:

Curare il raffreddore

Sfiammare le vie urinarie se infiammate

Alleviare il dolori derivanti da articolazioni infiammate

Prevenire l’insorgere di malattie cardiache

Ridurre il rischio di infezioni

Alleviare acidità di stomaco

Migliorare l’attività delle difese immunitarie

La ricetta dell’elisir per una lunga vita in salute

Utilizzate l’elisir al posto dello zucchero per dolcificare i cibi e senza esagerare nel quantitativo usato: 1 cucchiaino al giorno è sufficiente.

Quando non ci si sente bene si può assumere 2 cucchiaini al giorno al mattino appena svegli con una tisana calda, fatelo fino a che non vi sentirete meglio.

Utilizzando 500g di miele e 3 cucchiai di cannella in polvere prepariamo l’elisir in questo modo:

Scaldiamo miele a bagnomaria, quando sarà liquido ma non bollente versiamoci anche la cannella. Mescolate con una forchetta e togliete dal fuoco Versate l’elisir in un barattolo ermetico e sterilizzato, chiudetelo e conservatelo in frigorifero fino a 10 mesi. Se lo preferite allo stato liquido potete metterne una parte in dispensa e una parte in freezer e consumarlo man mano, ma abbiate cura di richiuderlo bene.

Questi sono solo un aiuto naturale per sentirsi meglio! Se soffrite di patologie gravi è meglio rivolgersi al proprio medico curante.

