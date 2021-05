Mercedesz Henger, il bikini non copre: dettaglio intimo in bellavista ‘Che chiodi!’

La figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, ha mostrato ai fan il suo nuovo costume ma non si è accorta di un dettaglio bollente.

Non avrà fatto caso, probabilmente, Mercedesz Henger, al dettaglio intimo che è spudoratamente venuto fuori nella sua ultima foto in bikini. Il costume da bagno non ha fatto altro che evidenziare le sue rotondità voluminose.

Curve come mamma Eva sono un dono per l’ex naufraga. Oggi – forse single- si diverte a condividere foto di outfit sui social dov’è seguitissima questa volta però un dettaglio ha colpito l’attenzione di tutti.

Mercedesz Henger bikini attillatissimo: dettaglio in bellavista

E’ tutta bella da vedere Mercedesz Henger: la figlia di Eva ha ereditato i tratti e la sensualità dalla mamma ex attrice di film per adulti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)



La situazione con Luca Perracchi, suo fidanzato, non è stata ancora chiarita, probabilmente perchè più complessa di quel che si pensi.

I fan però non vedono l’ora di vederli di nuovo insieme: i due formano una bella coppia e vederli separati non piace a nessuno.

Mercedesz, l’intimo dettaglio colpisce l’attenzione

Nel suo ultimo scatto, un selfie in bikini, la ragazza punta l’attenzione sul colore e il design del suo costumino.

In effetti, con il suo corpo in piena forma e già perfettamente abbronzato, quel costume fa un certo effetto.

Ma a colpire l’attenzione dei più, su IG, è stato un dettaglio intimo che è praticamente in bellavista.

Il seno, avvolto dal tessuto sintetico, viene fuori in maniera un po’ troppo eccessiva. Il dettaglio non è passato inosservato.

In molti hanno sottolineato la cosa, una svista da parte di Mercedesz o una cosa voluta?

In ogni caso la foto ha raggiunto il suo intento: tantissimi i like e i commenti soprattutto da parte dei maschietti.