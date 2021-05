Carlo Conti, lacrime in diretta per la morte di due amatissimi conduttori

Ecco cos’è successo in diretta al presentatore televisivo di Rai. Nessuno si aspettava una scena del genere.

Carlo Conti è uno dei conduttori da sempre più amati della televisione italiana.

Conoscono tutti il suo immenso talento e anche la sua umanità. Nessuno però si aspettava che la sua sensibilità si spingesse così oltre il confine. Ecco cos’è avvenuto in diretta tv.

La commozione di Carlo Conti

Nel corso dell’ultima puntata della nota trasmissione dal titolo Top 10, in onda su Rai Uno il venerdì sera dal Foro Italico, Carlo Conti ha dato prova di un’umanità spettacolare.

Il celebre conduttore televisivo italiano, infatti, si è abbandonato alla commozione quando è stato sfiorato un argomento per lui davvero molto caro.

Si tratta della morte dei suoi più cari amici, quelli ai quali è stato legato per tutta la vita o anche per un periodo che per lui però è stato di grande valore.

Carlo Conti non è riuscito proprio a distrarsi, quando all’auditorium sono stati mostrati i video di due vecchi amici, due noti conduttori, che purtroppo non ci sono più.

Ecco chi sono gli amici venuti a mancare

Gli amici venuti a mancare di Carlo conti non sono altri che Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna, due amatissimi presentatori televisivi che hanno conquistato i telespettatori con trasmissioni come Per tutta la vita e Stranamore.

Carlo Conti non è riuscito a trattenere le lacrime quando la regia ha mandato in onda un video in cui compariva Fabrizio Frizzi.

Il presentatore ha provato a non far notare la sua incredibile commozione cercando di smorzare l’atmosfera con battute spiritose.