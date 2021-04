Mercedesz Henger, camicia bagnata senza reggiseno: FOTO da censura

La figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, è una bomba di sensualità. Nell’ultima foto, le sue curve sono messe in evidenza da una camicetta bagnata.

Mercedesz è una delle showgirl e modelle in assoluto più apprezzate del panorama Italiana sulle piattaforme social. La ventinovenne di origini Ungheresi è infatti una delle showgirl più seguite ed ammirate, non solo per la sua indiscutibile bellezza ma anche per il suo atteggiamento sempre amichevole ed aperto vero tutti i suoi fan e followrs.



Mercedesz è infatti tra le showgirl che in assoluto interagisce di più con i fan e la modella non perde mai occasione di riempire i suoi canali social personali con nuovissimi scatti, video e stories che condivide con tutti i suoi followers e nei quali parla di se, naturalmente del suo lavoro ma anche della sua vita privata.

Mercedesz Henger da censura sui social

Ed è proprio guardando il suo profilo instagram che i numerosissimi fan e followers di Mercedesz si sono imbattuti in una delle foto di maggior successo in assoluto che la modella abbia mai postato.

La foto è in controtendenza con le ultime postate dalla showgirl ungherese, che ultimamente aveva postato molte foto in abiti lunghi ed eleganti, magari con alcune cuciture un po’ stravaganti.

Mercedesz tutta bagnata in mezzo alla natura

Questa volta, invece, Mercedesz ha voluto sfoggiare tutta la sua naturalezza in una foto immersa in un panorama boschivo, con una foto precisamente alle rive di un fiume.

Il panorama è davvero bellissimo, la modella è immersa nelle acque del fiume con alle spalle una cascata mentre intorno a lei c’è un bosco.

La modella sfoggia soltanto il costume ed una camicetta bianca a coprirla.

Inutile dire che lo scatto ha mandato letteralmente in delirio i fan della showgirl italo-ungherese che in pochi minuti hanno inondato la foto di likes e commenti.

Più di diecimila in un tempo record, in cui hanno espresso tutti il loro apprezzamento per la bellezza della modella esaltata ancora di più dal contesto naturale.