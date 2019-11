Meghan Markle, le accuse di abusi sessuali ‘Sotterrata dalla vergogna’: le conseguenze dell’intervista

Dopo l’intervista alla BBC la Duchessa di Sussex Meghan Markle si è profondamente vergognata tanto da voler prendere le distanze dalla Famiglia Reale

La moglie del Principe Harry, Meghan Markle vuole prendere le distanze dagli ultimi scandali che hanno investito la Famiglia Reale in particolare dopo la nota intervista di Andrea alla BBC. Ecco cosa è accaduto.

Meghan Markle dopo il rientro dall’Africa so lo problemi

L’idilliaco viaggio del Principe Harry con la moglie Meghan Markle ed il piccolo Archie in Africa è finita da qualche settimana ed il rientro per il Duca e la Duchessa di Sussex non è stato dei migliori.

Lo stress della vita di corte e dell’attacco continuo di giornali e media britannici hanno fatto esplodere le tensioni che probabilmente i due accumulavano già da tempo.

I due giovani in una toccante intervista hanno confessato di voler allontanarsi da tutto per un po’ ed ultimamente alcune voci parlano di un loro allontanamento per le festività di Natale, che passeranno in America dalla madre di Meghan.

L’ultima intervista rilasciata dal Principe Andrea avrebbe gettato ancor più nello sconforto Meghan Markle, ecco perché.

L’intervista che ha fatto vergognare la Duchessa di Sussex

Come riporta anche Il Giornale, il periodo nero per tutta la Royal Family sarebbe ormai una realtà conosciuta.

Proprio la moglie di Harry si è sentita tirare in ballo in modo negativo dallo scandalo che ha coinvolto il Principe Andrea.

Il Duca di York infatti, zio di suo marito Harry, ha rilasciato solo pochi giorni fa un’intervista alla BBC che ha sconvolto tutti.

Ai microfoni dell’emittente infatti, il Prinicipe Andrea ha confermato la sua stretta amicizia con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, non rinnegando tale legame con lui, anzi ribadendo che se fosse tornato insieme lo avrebbe frequentato ugualmente.

Il fratello Carlo e la Regina hanno allora deciso di accettare intanto le “dimissioni”del Principe Andrea finché le acque non si saranno calmate.

La Duchessa di Sussex Meghan Markle si è però sentita colpita da tutto ciò anche perché lei è da tempo portavoce di molte iniziative contro gli abusi sulle donne.

Una fonte del The Telegraph che avrebbe raccolto lo sfogo di Meghan che avrebbe affermato di esseri vergognata molto per le parole di Andrea:

“L’intervista ha lasciato quelli che l’hanno guardata con la voglia di nascondersi sotto ad un tavolo”

Sempre la stessa fonte riporterebbe che la Duchessa di Sussex ora sarebbe davvero nei guai a causa delle dichiarazioni del Principe Andrea che ha rivelato di “non ricordare” il rapporto con l’allora diciassettenne Virginia Giuffré.

Chissà se Meghan Markle ed il Principe Harry coglieranno al volo l’occasione dello scandalo per allontanarsi dal Regno Unito?