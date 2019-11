Meghan Markle sconvolta dalle rivelazioni private dell’ex di Harry: la decisione della Duchessa

Lo sfogo di Meghan Markle contro la vita da Duchessa ha sconvolto la Famiglia Reale e preoccupato il mondo: ma le ex di Harry l’avevano già avvertita

Le ex del Principe Harry avevano rivelato il dramma della fine delle loro storie ma Meghan Markle l’ha scoperto solo ora e dopo lo sfogo in tv pare essere davvero in crisi. Vediamo cosa sta accadendo

La crisi di Meghan Markle

la Duchessa di Sussex Meghan Markle sta vivendo un momento emotivamente molto duro: il suo sfogo solo pochi giorni fa al canale ITV durante l’intervista con Tom Bradby ha lasciato tutti senza parole.

Meghan praticamente in lacrime ha ammesso che la vita accanto al Principe Harry sia molto più dura di come l’aveva immaginata.

L’attacco continuo alla sua privacy e la dura etichetta di corte infatti le ha reso negli ultimi tempi la vita impossibile fino a farle desiderare di andare via dall’Inghilterra.

I due sono da poco rientrati dal viaggio in Africa e da allora i contrasti con i membri della Famiglia Reale, Regina per prima, si sono acuiti molto.

Il Principe Harry è molto preoccupato per la moglie e non vorrebbe vederla soffrire come sua madre Lady Diana.

Per questo motivo appoggia la decisione di Meghan di prendersi del tempo dagli impegni di corte.

Gli avvertimenti delle ex di Harry che Meghan ha ignorato

La Markle ha anche ammesso che prima del matrimonio amici e conoscenti l’avevano messa in guardia su questo aspetto ma lei non aveva voluto dar loro retta.

Lo conferma l’ex agente della Duchessa, Gina Nelthope-Cowne che ha dichiarato a MailOnline di aver detto a Meghan che la sua vita privata sarebbe finita ma che la Duchessa l’avrebbe zittita:

“Stop. Non voglio sentire nessuna negatività. Questo è un momento felice per noi.”

Come si legge sul Daily Express anche le ex fidanzate di Harry avevano in qualche modo avvertito Meghan dichiarando apertamente il motivo della fine delle relazioni con il Principe.

La prima fidanzata di Harry infatti, dal 2003 al 2010 Chelsey Davy non aveva sopportato il clamore legato alla vita del Principe e lo aveva detto parlando dell’attenzione dei media:

“Era una cosa da pazzi, ..non ce l’ho fatta”

“Cercavo di esser una ragazza normale, è stao orribile”

Nemmeno le dichiarazioni della seconda fidanzata di Harry sono servite per mettere in guardia Meghan.

L’attrice Cressida Bonas, ha rilasciato dichiarazioni molto simili a quelle di Chelsey, dopo aver osservato l’attenzione morbosa dei media nei confronti di Kate Middleton moglie del fratello di Harry, il Principe William.

Gli amici di Harry rivelano che il Principe ebbe il cuore spezzato per ben due volte per colpa dell’accanimento mediatico.

La moglie Meghan gli è rimasta accanto nonostante i problemi ma la sua crisi emotiva dell’ultimo periodo preoccupa tutti