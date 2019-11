‘Non vogliamo più niente da te’ Harry e Meghan affronto alla Regina: la Famiglia Reale sull’orlo della crisi

Dichiarazioni al vetriolo di Harry e Meghan hanno fatto infuriare tutti a Corte. La reazione della Regina non lascia dubbi

Le dure critiche di Harry e Meghan alla vita di Corte hanno fatto indignare la Regina ed il resto della Famiglia Reale. Ora pare sempre più lontana la riconciliazione con William

Meghan ed Harry, dal matrimonio alla crisi con la Corona

La bella ex attrice americana Meghan Markle ed il secondogenito di Carlo e Diana,il Principe Harry si sono spostati nel 2018 e già la loro vita ha subito molto scossoni.

Tra loro le cose pare vadano a gonfie vele ma il rapporto con il resto della Famiglia Reale pare si sia a poco a poco del tutto compromesso.

Prima ci sono state alcune incomprensioni dovute al rifiuto da parte di Meghan di passare le vacanze con la Regina a Balmoral, occasione in cui ha anche inventato delle scuse per poter volare in America da sola.

Per Harry il periodo post matrimonio è stato molto duro, perché ha visto sua moglie assediata dai paparazzi come la madre Diana e ciò lo ha preoccupato e stressato moltissimo fino a dichiarare di voler prendersi una pausa da tutto.

L’affronto alla Regina

Sull’ultimo numero del settimanale DiPiú si leggono le parole del Duca e della Duchessa di Sussex.

Il Principe Harry commenta in modo più diplomatico la situazione tesa tra lui e il fratello William con il quale prima del matrimonio era molto legato

“William ed io siamo fratelli ma è evidente che siamo su strade diverse”

Soprattutto dopo il viaggio di Harry e Meghan in Africa infatti, è stato chiaro che la frattura tra i fratelli non sarebbe stata facile perché il Principe Harry non sopporta più la vita di corte ma sarebbe disposto a trasferirsi anche subito in America per sfuggire ai giornalisti.

Le parole di Meghan sono però state le più dure”

“Nessuno mi chiede mai come sto, non me lo hanno chiesto nemmeno durante la gravidanza”

“È tipico della famiglia reale nascondere le emozioni”

Ha dichiarato quasi in lacrime Meghan, ma lei essendo americana non è riuscita a piegarsi alla vita della corte britannica, provando molto stress e dolore per questo.

La reazione della Famiglia Reale

Il Principe Carlo ha commentato senza mezzi termini le dichiarazioni del figlio e della moglie ai giornali:

“E’ un oltraggio criticare la vita di corte.

Un affronto alla Regina e a quello che io e William facciamo ogni giorno.”

La Regina dopo aver letto le parole del nipote e della moglie si sarebbe infuriata al punto da ordinare di togliere la foto dei due dalla sua camera:

“Togliete la foto di Harry e Meghan, non voglio più nemmeno vederli in fotografia”

Avrebbe dichiarato.

La vicenda ora è molto intricata con Harry che probabilmente ha peccato solo di eccesso di amore e protezione verso la moglie Meghan ed il figlio Archie.