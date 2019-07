Il Principe Harry non sta bene, il medico rompe il silenzio: ‘Sintomo preoccupante’

Il Principe Harry non sta bene, il medico rompe il silenzio: ‘Sintomo...

Il Principe Harry non sta vivendo un periodo molto facile. Dopo il matrimonio ha cominciato a manifestarsi un sintomo preoccupante che ha provato a nascondere

Il fratello minore di William, il Principe Harry, sembra aver perso una grande quantità di capelli dopo il suo matrimonio con Meghan Markle. Ecco le parole di un dottore esperto in trapianto di capelli

La perdita di capelli del Principe Harry

Harry, noto per aver preso in giro William per la sua progressiva perdita dei capelli, sembra aver fatto la stessa fine!

Il Principe ultimamente ha vissuto momenti molto intensi a partire dal suo matrimonio con l’ex attrice di Hollywood, Meghan Markle e più recentemente la nascita del suo primo figlio, il piccolo Archie.

E’ il dottor Asim Shahmalak, chirurgo dei capelli della Crown Clinic di Manchester a parlare della questione, affermando che la sua perdita di capelli è raddoppiata dal 2018 (quando si è sposato) fino alla nascita del Royal Baby.

Tant’è che il dottore ha dichiarato a Fabulous Digital:

La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry.

Ha continuato la sua dichiarazione dicendo che si può notare una netta accelerazione della calvizia e, che lo stress è un fattore che incide tantissimo nella perdita dei capelli.

Ha aggiunto che quindi potrebbe essere questa quindi una delle cause per cui i suoi capelli si stanno assottigliando notevolmente sulla parte superiore del suo cuoio capelluto.

Le dichiarazioni del dottore: ”è un fattore ereditario”

Ma oltre allo stress al quale è sottoposto si aggiunge anche un altro fattore. Infatti continua affermando che:

Un fattore molto più significativo, tuttavia, è il forte gene della calvizia che attraversa tutta la famiglia Windsor.

Tutto è partito dal Principe Filippo, tramandato poi al Principe Carlo che a sua volta l’ha trasmesso ai suoi due figli: William ed Harry.

Sopratutto William che ha iniziato a perdere i capelli già da quando aveva 20 anni, ma ora anche Harry sembra che lo sta raggiungendo velocemente!