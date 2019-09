Meghan Markle il terribile lutto poche ore fa: il commovente addio sui social

Grave lutto per Meghan Markle e Il Principe Harry, lo straziante messaggio sui social: “Ci mancherà molto”

Lutto per la famiglia reale: Meghan Markle e il Principe Harry dicono addio ad un loro caro amico sui social. Il messaggio di cordoglio commuove il popolo del web.

Meghan Markle e Harry: addio a Peter Lindberg

Un lungo messaggio di addio sui social per la scomparsa del fotografo tedesco di fama mondiale: Peter Lindberg. Da giovane, dopo il trasferimento nella capitale francese, decide di dedicarsi alla sua passione e si concentra sulla fotografia di moda. Nel corso della sua lunga carriera ha immortalato la bellezza di numerose modelle famose come Kate Moss, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Cindy Crawford. Spesso, Peter Lindberg ha lavorato per il noto magazine Vogue.

Poche ore fa, Meghan Markle e il Principe Harry hanno pubblicato sull’account ufficiale di IG due foto in bianco e nero in cui salutano per sempre il fotografo scomparso nella giornata di ieri. La Duchessa di Sussex ha accompagnato gli scatti con una didascalia che dimostra, ancora una volta, che è una donna molto sensibile e dolce nonostante il fatto che sia sempre al centro di diverse polemiche per i presunti conflitti con la famiglia reale.

Il messaggio di cordoglio dei Duchi di Sussex

Nel lungo messaggio di cordoglio che accompagnano le foto, Meghan Markle ha voluto ricordare l’impegno dimostrato nel suo lavoro. Il suo obiettivo è quello di catturare l’essenza di una persona e soprattutto promuovere ideali sani di bellezza. Ecco la didascalia che ha commosso il popolo del web:

“(…)Il suo lavoro è venerato a livello globale per catturare l’essenza di un soggetto e promuovere ideali sani di bellezza, evitando il photoshopping e preferendo la bellezza naturale con il minimo trucco. (…)”

Si legge, inoltre,che l’ex attrice americana ha lavorato con Peter in passato e aveva scelto personalmente le 15 donne della copertina di Vogue del numero di settembre.