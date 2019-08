Principe Harry troppo violento ‘È dovuto andare dallo psichiatra’: il folle gesto per dimenticare la mamma

Il dolore per la morte di Lady Diana investe il Principe Harry, che racconta un dettaglio della sua vita sconcertante

Lady Diana scomparsa quando il giovane Principe Harry aveva appena 12 anni lascia un dolore difficile da superare. Ora il Principe si confessa e rivela qualcosa di inedito e molto triste.



La prematura morte della principessa Diana travolge tutti ma in particolare il Principe Harry

Diana Spencer, madre dei principi Wiliam ed Harry ed ex moglie del principe ereditario Carlo, muore il 31 agosto 1997 in un tragico incidente sotto il tunnel dell‘Alma a Parigi.

Il vuoto causato dalla sua scomparsa è proporzionale all’amore che la Principessa triste ha da sempre suscitato nei sudditi e nei suoi figli.

I due principi erano infatti molto legati alla madre ed erano ancora piccoli quando scomparve.

Lo rivela proprio Harry in più occasioni come si legge su GRAZIA :

«Ci diceva che potevamo comportarci da discoli quanto volevamo: l’importante era non farsi scoprire».

Lady D. teneva molto ad essere presente e fondamentale nell’educazione dei suoi figli tentando di far loro vivere una vita più “normale” possibile.

Li portava in gita ai parchi divertimento, al mare e addirittura nei fast food.

Ha poi sempre cercato di trasmettere loro la sua grande umanità e voglia di aiutare il prossimo ed i due principi, ora adulti, dedicano parte del loro tempo ad impegni umanitari.

Il grande dolore del Principe Harry

Harry in particolare, aveva solo 12 anni e come è comprensibile per lui l’elaborazione del lutto è stata più dolorosa che per il fratello Wiliam allora 15enne.

Il percorso psicologico per affrontare il lutto della perdita di una persona cara si sa è un processo lungo e difficile, soprattutto per un bambino che perde la madre, figura di riferimento fondamentale.

Ad aggiungersi a ciò la scomparsa di Diana ha trascinato i figli in un vortice di scandali, inchieste giornalistiche teorie del complotto e sospetti sull’altro genitore, il primogenito della Regina Elisabetta II, Carlo.

Tutto ciò per una mente in formazione è molto difficile da affrontare ed è proprio quello che il Principe Harry per la prima volta rivela sulle pagine del THE TELEGRAPH ad aprile 2017.

Il bambino ormai diventato uomo racconta infatti come ha nascosto per circa vent’anni anche a se stesso il dolore per la morte della madre:

“Posso tranquillamente dire che perdere mia madre all’età di 12 anni, e quindi rimuovere tutte le mie emozioni negli ultimi 20 anni, ha avuto un effetto molto serio non solo sulla mia vita personale, ma anche sul mio lavoro”

Sempre nell’intervista Harry rivela come l’aiuto di suo fratello William sia stato fondamentale poiché vedendo che stava male ha spinto perchè parlasse con uno specialista.

Harry per tutta l’adolescenza infatti ha messo la testa sotto la sabbia evitando anche solo di ricordare la madre in vita e si è buttato nella boxe.

Sperava infatti che con l’aggressività di quello sport avrebbe sfogato il dolore che sentiva. Ma ad un certo punto tutto ciò non è più bastato. ll Duca di Sussex ammette di essersi sentito:

“molto vicino a un crollo completo in numerose occasioni”.

E di aver quindi avuto bisogno dell’aiuto di uno psichiatra

Ora a 34 anni ha deciso di aprirsi e raccontare il suo difficile percorso per aiutare le altre persone che non devono vergognarsi di avere problemi psichici in seguito a forti dolori.

Insieme al fratello William e alla cognata Kate Middleton ha deciso così di creare un istituto di beneficienza, l’Heads Together che ha il compito di promuovere il benessere psichico.

I sudditi sperano che il principe Harry, Duca di Sussex sia riuscito almeno in parte a superare il dolore per la perdita tragica della madre Diana.

Ad aiutarlo ora anche l’amore della sua famiglia, la moglie Megan Markle ed il piccolo Archie.