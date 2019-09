Meghan Markle ‘Ho mal di testa’: la scusa per non farlo col Principe Harry, la verità sul rifiuto

Meghan Markle ‘Ho mal di testa’: la scusa per non farlo col...

Prima di diventare Duchessa, Meghan Markle era un’attrice pertanto sa bene cosa fare per evitare di finire col fare cose che non vuole assolutamente fare

Meghan Markle vuole tanto fare il modo di risultare una brava moglie ma a volte, le sue scelte lasciano basiti i sudditi anche se ai pochi fanno molto piacere. In ogni caso, non si può dire che la moglie di Harry non sia coerente. Ecco cosa è emerso.

Meghan Markle e la scusa del mal di testa

Un’attrice e come tale potrebbe continuare ad usare quello che ha imparato sul set per evitare ciò che non ha voglia di fare, nel privato e nella sua nuova vita di moglie del Principe Harry. Meghan Markle è intelligente, ma soprattutto crede fermamente nella sua dieta e nei suoi valori.

Gli “esperti” al Th Sun hanno rivelato che la Duchessa “fingerà un mal di testa” per evitare una questione che non le piace affatto. Quale? L’appuntamento con la caccia, uno sport reale da sempre.

Ai reali piace anche andare a pescare nel fiume Dee, uno dei posti migliori per la pesca al salmone. Tuttavia, si ipotizza che Meghan, che segue una dieta vegana durante la settimana, potrebbe non voler partecipare.

Meghan animalista convinta e praticante

Meghan è nota anche per il suo amore per gli animali. È mecenate della società benefica Mayhew nata per aiutare animali. La società nobilmente aiuta anche i proprietari di animali domestici che si trovano in difficoltà. In passato, parlando proprio dell’associazione, dichiarò:

“Come orgoglioso proprietario del salvataggio di cani, conosco per esperienza personale la gioia che l’adozione di un animale in casa può portare.

Poi continuò:

“Il ruolo che noi, in quanto persone, svolgiamo nel reinserimento e nel salvataggio di questi animali è di vitale importanza, ma il ruolo di organizzazioni come Mayhew non ha eguali.

Meghan con questo gesto sci