Nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque, la conduttrice Federica Panicucci ha messo a tacere le insinuazioni e ha preso posizione a difesa di Belen Rodriguez.

La notizia dell’ultima plateale sfuriata di Belen Rodriguez si è diffusa a macchia d’olio ed è divenuta di dominio pubblico. Dopo aver discusso animatamente con un gruppo di paparazzi assediati sotto la sua abitazione, la showgirl ha calamitato l’attenzione dei più importanti siti di gossip.

Della vicenda se ne è parlato anche nello studio televisivo di Mattino Cinque, il morning show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Contro Belen Rodriguez sono piovuti giudizi severi da parte di Morena Zapparoli, giornalista e vedova di Gianfranco Funari:

“Non devi scappare, non devi trattare male i paparazzi. I paparazzi si trattano bene, è il rovescio della medaglia…”

Sfortunatamente il parere di Morena Zapparoli non ha trovato consensi. Federica Panicucci, in primis, è intervenuta per spezzare una lancia a favore della Rodriguez:

“In un momento di nervosismo ci può stare, la conosco, è una ragazza molto dolce…”

Federica Panicucci redarguisce Maurizio Sorge e difende Belen Rodriguez

A rincarare la dose ci ha pensato il paparazzo romano Maurizio Sorge, ospite nello studio di Mattino Cinque. Sulla famigerata Instagram story che Belen Rodriguez ha pubblicato mentre si trovava in compagnia di Gianmaria Antinolfi, il paparazzo si è espresso così:

“Belen potrebbe aver fatto una promozione al suo ristorante…”

Parole che hanno fatto sobbalzare dalla sedia Federica Panicucci. L’insinuazione su Belen Rodriguez ha urtato la conduttrice, che ha immediatamente preso le difese della showgirl argentina. Rivolgendosi al paparazzo, la cinquantaquattrenne toscana ha tuonato così:

“Mi dissocio fin dall’inizio! Quello che dici è gravissimo, non mi trovi d’accordo e mi dissocio. Devi usare il condizionale!”

Insomma, è del tutto evidente che Federica Panicucci non sposi il pensiero di Maurizio Sorge. Lo ha esortato a pesare le parole e a gestire certe argomentazioni evitando di sfociare in insinuazioni diffamatorie. Un’avvertenza da non prendere assolutamente sotto gamba.