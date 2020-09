Mossa a sorpresa di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha giocato d’anticipo e ha messo fuori gioco i paparazzi, che si sono ritrovati a corto di scoop.

Il mondo del gossip è in gran fermento, non c’è che dire. Le ingarbugliate vicissitudini sentimentali di Belen Rodriguez risvegliano gli animi sopiti del popolo dei social, che seguita ad interessarsi alla sua sfera privata con morbosa curiosità.

Da mesi la celebre showgirl si trova schiacciata tra il pressing dei giornalisti di gossip e le insinuazioni dei suoi haters. Belen Rodriguez ha dunque deciso di giocare d’anticipo e dare del filo da torcere ai paparazzi.

Belen Rodriguez gioca d’anticipo e lascia a bocca asciutta i paparazzi

La trentaseienne argentina non nasconde più il suo feeling con Antonino Spinalbese, l’avvenente hair stylist che ha trascorso con lei le vacanze ad Ibiza. Ed è la stessa Belen a prendere contro piede gli accaniti paparazzi, pubblicando sulle sue storie di Instagram un breve filmato di una serata trascorsa in compagnia della nuova (presunta) fiamma.

Nel video in questione Belen Rodriguez inquadra Antonino Spinalbese, seduto dall’altra parte del suo tavolo. Lo tagga e manda in confusione i suoi 9,7 milioni di fan.

Belen Rodriguez e il presunto dispetto a Stefano De Martino

Per i più maliziosi, infatti, potrebbe trattarsi di una ripicca nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino. Il trentenne napoletano, infatti, è stato recentemente paparazzato a bordo di una barca in compagnia di una nuova amica. Una mora tutto pepe che non è passata inosservata ai flash dei paparazzi.

Non ci è dato sapere se quella della Rodriguez sia una vera e propria vendetta nei riguardi del suo ex. Sta di fatto che gli ultimi aggiornamenti social di Belen hanno indubbiamente messo fuori gioco i fotografi dei settimanali di gossip, assetati di scoop e scatti rubati.