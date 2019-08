Marica Pellegrinelli dopo Eros il nuovo amore ostacolato dalla suocera

Marica Pellegrinelli, dopo la rottura con Eros Ramazzotti procede a gonfie vele la sua nuova relazione ma la mamma di lui non approva

La modella bergamasca, Marica Pellegrinelli, è di nuovo innamorata dopo l’addio ad Eros Ramazzotti ma pare che la mamma del suo nuovo fidanzato non approvi la relazione.

Marica Pellegrinelli innamorata di Charley Vezza

Dopo undici anni insieme, il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è giunto al capolinea. Ad annunciarlo sono stati proprio gli ex coniugi. Da molti mesi, si è spesso sentito parlare delle forti tensioni tra i due fino alla rottura definitiva avvenuta poche settimane fa. Quali sono i motivi che si celano dietro alla fine della loro storia d’amore? Non sono ancora note le ragioni che hanno spinto i due ha prendere questa decisione ma pare che sia stato proprio la modella bergamasca a voler prendere le distanze da suo marito a causa sua eccessiva gelosia.

Marica Pellegrinelli ha già trovato l’amore tra le braccia di già un giovane ragazzo. Si tratta di Charley Vezza, proprietario del marchio Gufram. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due sono stati beccati insieme in vacanza a Firenze. Si vocifera, inoltre, che la nuova coppia abbia intenzione di ufficializzare presto la loro relazione ma la suocera della modella non è del suo stesso parere. Per quale motivo? La rottura tra la modella e il cantante romano ha alzato un grande polverone mediatico che, molto probabilmente, fa storcere il naso alla donna.

La suocera contro la coppia

La coppia formata da Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è finita nel mirino delle voci di gossip a causa della mamma di lui. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale citato, la mamma del giovane ragazzo starebbe ostacolando la loro storia d’amore.