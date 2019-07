Marica Pellegrinelli spunta il nome della nuova fiamma dopo l’addio a Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli, l’ex moglie del bravissimo cantante Eros Ramazzotti, ha già un nuovo compagno, ecco chi è il il misterioso uomo

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ormai si sono lasciati. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex coniugi. Pare infatti che la coppia avesse ormai una forte crisi all’interno della loro storia d’amore, tanto che i due hanno deciso ormai di lasciarsi e ricominciare una nuova vita separati, nonostante la loro bambina.

Eros Ramazzotti e il rapporto con Marica

Eros e Marica hanno vissuto una storia d’amore ricca di passione. La loro relazione sembrava essere perfetta, tanto che dalla loro unione è nata una bambina. I due sembravano essere molto uniti e legati, ma purtroppo qualcosa è andato storto. La loro relazione durata ben 11 anni, ha avuto una pausa, tanto che i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente. A quanto pare, non si conoscono ancora i motivi precisi di questa rottura cosi improvvisa.

Marica Pellegrinelli il suo nuovo amore

Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti, secondo i pettegolezzi, avrebbe già trovato chi rimpiazz il cantante. Il gossip è stato proprio lanciato da Dagosipia, infatti secondo Alberto Dandolo, la donna avrebbe già un nuovo compagno con cui condividere la sua quotidianità. A quanto pare il cuore della bella Marica, già batterebbe per un nuovo uomo, un giovane ragazzo molto ricco. Si tratterebbe di Charley Vezza, proprietario del marchio Gufram, un uomo ricco e potente che farebbe gola alla bella showgirl. Il giornalista non ha dubbi e da per certo che il nuovo compagno di Marica sia proprio Charley:

“Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!”

Insomma, il giornalista sembra essere più che certo, quasi sicuro di quello che sta dicendo, ora non resta che aspettare la conferma della bella Marica.