Maria De Filippi ‘Mai a letto con Maurizio Costanzo’: l’indiscrezione intima sulla coppia

Maria De Filippi, il marito Maurizio Costanzo rivela un dettaglio della loro vita privata: “Non dormono più insieme perchè…”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una coppia da molti anni. In una passata intervista, sua marito ha svelato un dettaglio della loro vita privata.

Maria De Filippi non dorme con suo marito

E’ tra le coppie più amata del piccolo schermo quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Entrambi non hanno fatto mai trapelare molto della loro vita privata ma qualcosa sembra essere scappato in una passata intervista al conduttore romano. Nel dettaglio, ha rivelato che da molto tempo i due non dormono più insieme. E’ noto che la conduttrice di Uomini e Donne non ama molto parlare della sua vita privata in pubblico ma la confessione è stata fatta proprio da suo marito.

Maurizio Costanzo ha anche spiegato perchè non condivide più il letto con sua moglie.

Il motivo della loro scelta

Durante l’intervista, il conduttore romano ha dichiarato di amare molto sua moglie. La coppia, infatti, a breve festeggerà le nozze d’argento e Maurizio Costanzo non vede l’ora di organizzare una grande festa con la sua famiglia. Insieme hanno anche adottato un ragazzo, Gabriele quando quest’ultimo aveva solamente 12 anni.

Il noto conduttore televisivo ha spiegato il motivo che si cela nella scelta di dormire in due stanze separate. Da 24 anni, la coppia più amata del mondo dello spettacolo non dorme insieme perché entrambi credono possano riposare meglio. Maurizio ha, infatti, spiegato:

Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record “

Un segreto, che a detta del conduttore romano, gli ha consentito di raggiungere un record: non litigare mai.