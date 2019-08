Maria De Filippi, brutta caduta per il figlio Gabriele durante la vacanza: le foto del capitombolo

Maria De Filippi ha un figlio avuto dal matrimonio con Maurizio Costanzo, Gabriele. Il ragazzo è caduto in acqua in velocità, trascinato da un mezzo, durante la vacanza

Maria De Filippi ha un figlio che tende a nascondersi alle telecamere. Lui però lavora proprio con lei, ai suoi programmi. Si chiama Gabriele Costanzo ed è oltre che un bel ragazzo anche un ottimo ragazzo.

Avere genitori così sicuramente è stata una fortuna. Maria diventa sempre la mamma dei suoi alunni ad amici grazie alla spicata sensibilità nel parlare e interagire con i ragazzi. Gabriele però, giustamente, ha un posto speciale nel suo cuore. Da lei ha sicuramente ereditato la passione per lo sport, in particolare lo sci nautico. Proprio effettuando un po’ di sci, il ragazzo si è rovesciato in acqua.

Brutta caduta per Gabriele, figlio di Maria De Filippi

E’ rocambolato in acqua pur essendo piuttosto esperto dello sport. Lo sci nautico però, che appassiona tanto anche Maria De Filippi, è molto difficile e ha diverse variabili. Non sempre riesce al meglio. Gabriele, nell’ultimo video caricato, infatti, ha mostrato, infatti, che anche chi lo pratica da sempre come lui può avere delle difficoltà.

Costanzo junior infatti, si è rovesciato in acqua durante la sua sessione di sci nautico. Per fortuna non si è fatto nulla, ma sicuramente non è bello finire a quella velocitàin acqua.

Gabriele fidanzato, Maria vuole due gemelli come nipotini

La De Filippi non vede l’ora di diventare nonna e adesso che Gabriele è fidanzato sembra solo questione di tempo. Il suo unico figlio, adottivo, potrebbe presto regalarle la gioia più grande. In una recente intervista Maria ha rivelato che le piacerebbe tanto diventare nonna di due nipotini gemelli, il sogno di molte mamme.

Sicuramente queste creature sarebbero molto fortunate. Entrare nel ‘clan’ Costanzo De Filippi è sicuramente un grande vantaggio: due persone splendide e con grande esperienza possono sicuramente insegnare molto.

Ecco alcuni frame del video pubblicato poche ore fa.