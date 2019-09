Maria De Filippi il reggiseno non contiene, lo scatto piccante mostra il fisico tonico e in forma fa impazzire i fan – Foto

Maria De Filippi incanta in bikini floreale: la moglie di Maurizio Costanzo manda in delirio i suoi fan, le foto del settimanale Chi

La sua bellezza non tramonta mai. Maria De Filippi, alla soglia dei suoi 57 anni, è super in forma così come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.

La moglie di Maurizio Costanzo ha incantato i lettori con un bikini floreale e un fisico da ventenne.

Maria De Filippi torna in TV

Dopo settimane di assenza dal piccolo schermo, la conduttrice pavese fa il suo ritorno con i suoi programmi. Lunedì andrà in onda, alle ore 13:45, il primo appuntamento con ‘Uomini e Donne‘ e nelle settimane successive sarà impegnata con il suo nuovo programma ‘Amici Calebrities’, la cui classe sarà costituita da personaggi del mondo dello spettacolo e con coach davvero particolari come Giordana Angi e Alberto Urso.

I telespettatori sono abituati a vedere Maria De Filippi in abbigliamento casual durante la messa in onda dei suoi programmi. Nelle ultime ore, circolano in rete alcuni scatti della conduttrice pavese che hanno conquistato il web. Per quale motivo? La moglie di Maurizio Costanzo mostra un fisico asciutto e atletico, frutto di sport e dieta equilibrata. In una passata intervista, la conduttrice ha affermato:

“Sono tre anni che faccio Crossfit regolarmente tre/quattro volte a settimana. Mi crea una vera e propria dipendenza”

La conduttrice pavese incanta il web

Per lei sembra che il tempo non sia mai passato. Gli ultimi scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno mandato in delirio i fan.

Nel dettaglio, indossa un bellissimo bikini con stampe floreali ma l’attenzione è tutta sul suo fisico mozzafiato. La regina degli ascolti Mediaset sta trascorrendo i suoi ultimi giorni di vacanza a mare, ad Ansedonia in Toscana. Gli scatti immortalano la conduttrice pavese mentre fa un giro con il wakeboard.