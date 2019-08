Maurizio Costanzo la terribile perdita, triste il giorno del suo 81esimo compleanno: ‘Mi provoca malinconia’

Maurizio Costanzo proprio oggi ha compiuto gli anni. Il conduttore però è molto triste e non lo nasconde ai microfoni di Tv Blog

Maurizio Costanzo oggi compie un grande traguardo: sono 81 candeline per lui. Il conduttore ha voluto riservare due parole, in occasione di questo giorno, al giornale di Tv Blog.

Maurizio Costanzo, compleanno tra gioie e malinconie

Il grande giornalista, Maurizio Costanzo, compie oggi 81 anni. Il conduttore e giornalista quest’anno ha intenzione di ricordare anche un grande amico che purtroppo non ha avuto la stessa fortuna, Mike Bongiorno. Il marito di Maria De Filippi, intervistato da Tv Blog, ha raccontato che questo periodo della sua vita è piuttosto bello, anche se adombrato da un po’ di malinconia.

Il neo ottantunenne Costanzo, ha confidato il sito, come ha vissuto questa nuova parentesi di vita che si spera possa durare a lungo. Maurizio ammette:

“Le vivo con gioia perché, anno dopo anno, posso continuare ancora a viverle”.

Inevitabile però tornare indietro nel tempo con la mente ed essere investiti da un po’ nostalgia e malinconia per il tempo che fu e che purtroppo non potrà più tornare:

“Mi provoca un po’ di malinconia pensare alla mia infanzia, ma, principalmente, ai miei genitori”.

E’ proprio in occasione come queste che si rivivono quei tempi in cui tutto era un gioco e c’era la protezione di chi ama in condizionatamente.

Maurizio, i nuovi progetti in Tv

Può passare il tempo, ma lui resta inarrestabile. La Tv è il suo primo amore e non vuole abbandonarla. L’attende un appuntamento per celebrare il suo amico Mike Bongiorno:

“Siamo a pochi giorni (% settembre Ndr) dai dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, abbiamo pensato di ricordarlo in televisione, avendo io accanto il figlio di Mike, Nicolò, e poi da Gerry Scotti a Pippo Baudo a tutte le vallette, a Walter Veltroni, a Vittorio Sgarbi e altri ancora”.

Ovviamente non sarà tutto come sempre, per intrattenere ci saranno delle corpose novità:

“l programma si chiamerà “Gran varietà” e sarà la riproposta dei grandi varietà televisivi del sabato sera che hanno affezionato il pubblico come nessun altro programma. Ci saranno degli ospiti, penso, e ci saranno, ovviamente, materiali di repertorio del passato”.

Anche la Televisione ha voluto celebrare il suo compleanno con una programmazione specifica su Mediaset Extra in cui verranno ricordati i momenti salienti di una lunga e invidiabile ma soprattutto eclettica carriera.