Da Maria De Filippi, ‘A letto è una ninfomane’: l’imbarazzante rivelazione di una coppia di Uomini e donne

Uomini e Donne, scandalo nello studio di Maria De Filippi, imbarazzante rivelazione è venuta a galla dopo mesi dalla fine del programma

Nello studio di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, è successo qualcosa che il pubblico non si aspettava. A quanto pare a dare scandalo è il corteggiatore Stefano di 52 anni uscito con Simona di 54.

Scandalo per Maria De Filippi a Uomini e Donne: ‘Sei una ninfomane’

Stefano, corteggiatore de trono Over di Maria De Filippi, è uscito con Simona, la donna scelta nel parterre femminile del programma. I due a quanto pare stavano accennando una relazione ma qualcosa tra loro è andato storto.

I due hanno deciso di passare una serata insieme, ma quando la situazione si è fatta più intima, Stefano si è tirato indietro.Ma la situazione per Simona è completamente diversa. La donna dice di aver passato una bellissima serata insieme a Stefano, ma a quanto pare, quest’ultimo vuole troncare definitivamente la loro relazione

Stefano lascia Simona

I due nonostante la bellissima serata, dopo la registrazione del programma di Maria De Filippi, pare che non abbiano trovato il giusto feeling per portare la relazione al passo successivo. A quanto pare infatti Stefano racconta di una bella serata in compagnia di Simona e cosi a dare conferma è stata anche la 54enne. Pare però che i due abbiano una visione completamente diversa della serata. Ma Stefano non ne vuole sapere e cerca di chiudere la relazione appena iniziata con Simona:

“Io sono un uomo che non mi do alla prima persona…eh sì è così. Non mi concedo alla prima sera. Lei voleva andare avanti, ma io ho preferito di no perché non c’è stata la scintilla. E’ inutile nascondersi dietro a un dito. Non ti ho voluto illudere”.

Ma Maria cerca di intervenire nel discorso tra i due:

“Lei ha pensato che essendo adulti si potesse proseguire e ha agito di conseguenza. E’ normale. Sappiamo che lui non ha voluto andare oltre”. Gianni Sperti gli chiede perché l’ha baciata se non provava nulla e l’uomo: “Perché la parte virtuale era ancora accesa, poi non è scoccata la scintilla, non ho sentito niente”.

Ma Simona risponde all’inaspettato discorso di Stefano:

“Mah, credo che lui abbia avuto paura di me” ma l’uomo ha smentito.

Tina Cipollari interviene:

“Chissà se fosse stata più giovane” e Simona: “Io vado per i 54 e lui uno di meno”

Insomma un battibecco che lascia il pubblico allibito.

Stefano infatti sottolinea che secondo lui, tra loro non c’è stata chimica e che non è una questione d’età, ma solo zero attrazione fisica.