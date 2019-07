Maria De Filippi, finisce in ospedale per forti dolori al basso ventre l’ex tronista Nilufar Addati

Maria De Filippi, finisce in ospedale per forti dolori al basso ventre...

Dopo Uomini e donne, tronisti e corteggiatori di Maria De Filippi, utilizzano i social per continuare a comunicare col pubblico: così abbiamo saputo dell’ex tronista e dei suoi problemi

Nilufar Addati ex tronista del trono più famoso d’Italia nel programma di Maria De Filippi, è tornata a far parlare di se. Questa volta la giovane napoletana, si è resa protagonista di episodio poco piacevole, che ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan.

Nilufar truffa a Uomini e Donne

La giovane influencer è diventata nota al mondo dello spettacolo per aver partecipato al programma sull’amore di Maria De Filippi. La giovane prima corteggiatrice è stata adocchiata da Maria per diventare una tronista del programma. La ragazza però, non ha avuto un percorso facile, a causa di un errore da lei commesso. A quanto pare infatti, la giovane influencer intratteneva, durante il percorso di Uomini e Donne, una relazione segreta con un corteggiatore. La verità è venuta a galla però, solo dopo la scelta di Nilufar, che come sappiamo è ricaduta sul bellissimo Giordano Mazzocchi.

Nilufar pentita di ciò che aveva fatto, ha chiesto scusa a tutti ed ha attraversato un periodo molto difficile a causa dei sensi di colpa. La relazione con Giordano è vacillata dopo la scoperta di questa truffa ai danni della redazione e allo stesso Giordano.

I ragazzi però sono stati molto forti e hanno superato insieme questo brutto momento. I due nonostante ciò, non hanno continuato la loro relazione, tanto che si sono lasciati poco dopo. Il motivo secondo quanto spiegato dai giovani ragazzi sarebbe stato un incompatibilità di caratteri, portandoli spesso a scontri molto forti. Nilufar però, nonostante il brutto periodo, è ritornata a riprendere la sua vita in mano ed oggi è felice.

Nilufar malore per l’influcer

La bella Nilufar è molto attiva sui social e spesso e volentieri condivide stories e momenti con i suoi fan, come ha fatto in queste ultime ore. La giovane a quanto pare, anche questa volta, ha deciso di raccontare uno spiacevole episodio che l’ha coinvolta personalmente:

“Ho avuto dolori molto forti al basso ventre. Sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico la mattina e uno il pomeriggio. Poi ho vomitato“

spiega Nilufar-

“Ho passato una serata molto piacevole all’ospedale Grassi. Però tutto a posto, sono solo un po’ distrutts. Dopo l’ipotesi dell’appendicite e cose varie, alla fine tutto a posto. C’è un piccolo problema da risolvere, però si risolve, niente di grave“

La giovane adesso sta bene e ha tranquillizzato i suoi fan, al momento però i suoi followers attendono aggiornamenti sulla sua salute.