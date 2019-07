Uomini e donne, fine dell’amore per una coppia: ‘Lui troppo distante’

‘Uomini e Donne’ ritornerà a breve, tra poco più di due mesi. Secondo quanto riportato su Tvblog, il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà a partire dal 16 settembre 2019, al solito orario, ore 14.45.

In questi mesi, diverse le coppie che dopo la fine del programma sono letteralmente ‘scoppiate‘.

Dopo Angela e Alessio, e Giulia e Manuel, un’altra coppia non è sopravvissuta dopo ‘Uomini e Donne’.

Di chi si tratterà?

E’ finita la storia d’amore tra due protagonisti del Trono Over di ‘Uomini e Donne’.

Si è spezzata per sempre la favola tra l’affascinante Noel Formica e Alessandro Sandomenico.

A rivelarlo è la Dama, la quale ha concesso un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’, con la quale annuncia ufficialmente la fine della sua relazione con il cavaliere.

Ecco che cosa ha rivelato la Formica:

‘la storia d’amore con Alessandro si è conclusa. Tra noi adesso è finita. Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino’

poi prosegue, rivelando qualche dettaglio sul perchè una storia che sembrava stesse prendendo una piega importante sia finita in frantumi:

L’intervista a Noel Formica, 40 anni, si sposta poi su di un’altro frangente, il suo privato. Sapevate che è già nonna? Ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

poi conclude:

‘Mimi è come se fosse una figlia e la tratto come tale, i lati positivi sono tanti: me la porto in giro sulle spalle, gioco con lei sul pavimento, ma allo stesso tempo sono attenta a non farle vincere tutti i capricci’