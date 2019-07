Marco Liorni scoppia in lacrime, panico in studio a Reazione a Catena: brutta notizia

Marco Liorni scoppia in lacrime, panico in studio a Reazione a Catena:...

Reazione a Catena, panico nello studio ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Il conduttore Marco Liorni scoppia improvvisamente in lacrime, ecco perchè

Attimi di panico per Marco Liorni, negli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, da cui viene trasmesso ogni giorno ‘Reazione a Catena’.

Durante la puntata del quiz show più seguito dagli italiani, il conduttore non sarebbe riuscito a trattenere le lacrime, iniziando a piangere al cospetto dei concorrenti. Ecco che cosa è accaduto.

Marco Liorni in lacrime: panico in studio

Questa del 2019, è la prima per il noto conduttore Marco Liorni, alle prese con ‘Caduta Libera’, il quiz show che da anni riscuote un grandissimo successo tra i telespettatori.

Nel corso dell’ultima puntata, i concorrenti in studio hanno vissuto momenti forti ed emozionanti.

Il conduttore infatti non è riuscito a trattenere le lacrime, all’uscita del trio ‘I Tre Forcellini’ formato da Simone, Alessandro e Gianluca. Il trio dopo settimane e settimane di permanenza al quiz show sono stati eliminati portando a casa un montepremi pari a 30’000 euro.

Marco Liorni, affezionatosi all’affiatato Trio non è riuscito a trattenere le lacrime, mentre li salutava e li vedeva uscire dallo studio di Rai 1.

Reazione a Cateva Vs. Caduta Libera

Questa nuova edizione di ‘Reazione a Catena’ condotta da Marco Liorni si sta rivelando un vero successone tenendo testa al quiz show, dell’altro grande colosso televisivo mediaset, ‘Caduta libera’ condotto dall’intramontabile Gerry Scotti.

Nel corso di queste settimane I Tre Forcellini per ‘Reazione a Catena’ e Niccolò Scalfi per ‘Caduta Libera’, hanno tenuto incollato milioni di telespettatori al piccolo schermo.

In maniera particolare, Niccolò Scalfi, campione per 87 puntate di ‘Caduta Libera’, data la sua bravura e il successo riscosso durante il programma, è possibile che lo rivedremo in futuro, forse il prossimo 2020 in qualche Reality del Palinsesto Mediaset.