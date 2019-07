Nicolò Scalfi ‘Ha risposto prima di leggere la domanda’: la polemica dopo la sconfitta

Caduta Libera, Nicolò Scalfi, il campione in gara nel programma condotto da Gerry Scotti, accusato di essere stato raccomandato, l’ira del web

Il programma di Gerry Scotti è uno dei più guardati e seguiti dalla televisione italiana. La bravura di Gerry Scotti infatti tiene incollati milioni di italiani allo schermo con la sua simpatia e bravura che lo contraddistingue dagli altri conduttori televisivi.

Nicolò Scalfi accusato di raccomandazione

Il programma di Gerry Scotti però, negli ultimi tempi è stato preso di mira da tantissimi utenti del web. In particolare ad essere nell’occhio del ciclone è il giovane concorrente del programma Nicolò Scalfi. Concorrente e campione ormai da mesi del programma su Canale Cinque, il giovane sarebbe stato accusato di aver dato la risposta alla domanda del quiz prima che il conduttore gli rivolgesse la domanda.

Non è la prima volta che il giovane concorrente finisce nella bufera. Molto spesso infatti il concorrente ha ricevuto disapprovazione da parte di molti telespettatori perché secondo alcuni Nicolò è favorito dal programma, sostenendo anche che le domande fatte al giovane concorrente fossero più semplici rispetto agli altri sfidanti.

Gli haters contro Nicolò

A quanto pare infatti, sembra che il giovane concorrente sia stato preso di mira da diversi utenti del web, che accusano il giovane di essere raccomandato e favorito dal programma. Ma questa ormai è storia vecchia, il giovane infatti è stato preso di mira da un utente che lo accusa di aver dato la risposta prima che il conduttore gli ponesse la domanda. All’accusa però il campione però non ha smentito, ma ha cercato in un certo senso giustificazioni al suo gesto. Al momento non sono arrivate repliche da parte nel del concorrente e ne della redazione di Caduta Libera che al momento è accusata di favoreggiamento.