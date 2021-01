Made in Italy, spoiler 3′ puntata del 27 gennaio: Irene conosce Armani

Torna mercoledì 27 gennaio l’appuntamento con la fiction di Canale 5: partecipazione speciale di Raoul Bova nel ruolo dello stilista Armani.

Nuove avventure per la neo giornalista Irene nel suo difficile ma appassionante lavoro alla rivista Appeal.

Sarà la volta di un incontro che segnerà il suo destino, quello con il famoso Giorgio Armani interpretato da un magistrale Raoul Bova.

Proseguono anche le storie dell’amica Monica (Fiammetta Cicogna) e della responsabile Rita (Margherita Buy).

Se sei curioso di scoprire tutto quello che accadrà nella terza puntata di Made in Italy continua a leggere!

Made in Italy, terza puntata: Irene supera l’esame e conosce Armani

La giovane apprendista giornalista vivrà un momenti di grande felicità in questa nuova puntata. Dopo essere stata confermata alla rivista di moda Appeal, Irene supererà l’esame tanto temuto diventando così giornalista.

La buona sorte giocherà a suo favore e la serie di fortunati eventi continuerà anche dopo con un nuovo incarico di prestigio. Rita (Margherita Buy) le chiederà di essere presente all’atelier di Giorgio Armani lo stilista che sta preparando la prima collezione della sua carriera.

Anche questa volta Irene si distinguerà per la sua intraprendenza riuscendo ad ottenere per la rivista Appeal la copertina con lo stilista.

Anticipazioni di mercoledì 27 gennaio: nuovo flirt per la Mastrangelo

La neo giornalista vive una vita frenetica non solo per quanto riguarda il lavoro. Dopo la dolorosa chiusura con il suo quasi promesso sposo è stata la volta del velocissimo rapporto con John Sassi (Marco Bocci).

La notte di passione in Marocco con il fotografo bello e sfuggente non ha avuto le conseguenze sperate ed ora Irene è di nuovo single.

Durante una serata in compagnia di amici la Mastrangelo conoscerà un uomo dal fascino molto deciso, Davide Frangi. La nuova conoscenza sarà fondamentale per aiutarla in un momento molto difficile. Tra i due nascerà qualcosa?

Ancora problemi per Rita e Filippo

La responsabile della rivista Rita Pasini non sta passando un buon momento a causa di problemi personale ciò influisce anche sulla qualità del lavoro alla Appeal.

Il figlio della donna, Simone, si è cacciato nei guai frequentando gruppi di estrema sinistra. Al momento è ricercato dalle autorità e Rita è molto preoccupata per lui così decide di affidare l’intervista a Valentino a Monica (Fiammetta Cicogna).

L’incarico non andrà come previsto poiché lo stilista non sarà disposto a parlare con le sostitute di Rita. Le ragazze della Appeal allora torneranno a casa ma troveranno una brutta sorpresa anche lì.

Brutto momento anche per Filippo Cerasi(Maurizio Lastrico) che subirà un violento pestaggio. Avrà infatti a che fare con i temibili spacciatori con cui è invischiato il suo nuovo fidanzato.

Per non perdere nulla di quanto accadrà nella attesissima terza puntata della fiction Made in Italy non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21.20 del 27 gennaio.

Ecco il cast di Made in italy al completo!