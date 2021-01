Chi è Margherita Buy di Made In Italy: età, marito, figli

Dall’infanzia agli esordi, dal successo e i premi, fino ad arrivare alla vita privata dell’interprete di Rita Pasini nella serie di Canale 5.

Made In Italy sta riscuotendo grande successo tra il pubblico di Mediaset, grazie anche al cast stellare che la serie tv può vantare.

Tra gli altri attori, ritroviamo Margherita Buy, la premiatissima interprete che nella serie veste i panni della caporedattrice del giornale, Rita Pasini.

Di seguito vi sveliamo tutto quello che sappiamo sulla splendida attrice. Dalla carriera fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Margherita Buy

Nasce a Roma, il 15 gennaio del 1962 e ha quindi 59 anni.

Dopo il diploma, studia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e debutta al cinema ne La seconda notte del 1986.

Proprio per questa pellicola, vince il Globo d’oro come Miglior attrice rivelazione. Prende poi parte a film come La settimana della sfinge, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, La stazione, Le fate ignoranti.

E ancora Il più bel giorno della mia vita, Caterina va in città, L’amore ritorna, Ma che colpa abbiamo noi e Manuale d’amore.

Nel corso della sua carriera, vince un David di Donatello, due Nastri d’argento, altri due Globo d’oro e due Ciak d’oro.

Nel 2021 recita nella serie tv di Canale 5, Made In Italy, al fianco di Raoul Bova, dove interpreta la caporedattrice Rita Pasini.

Vita privata e curiosità

Margherita Buy è stata sposata con Alberto Rubini.

Dalla relazione con Renato De Angelis è nata, nel 2001, la figlia Caterina De Angelis.

A proposito della figlia, ha dichiarato:

“Ho provato a darle delle regole, ma poi non riesco tanto a tenere il punto, sono troppo buona.”

Attualmente l’attrice sostiene di essere single.

L’attrice è molto attiva sui social, specialmente su Instagram, dove è seguita da quasi 40 mila followers.