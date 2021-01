Chi è Maurizio Lastrico, attore nel cast di Made In Italy: età, moglie e figli

Chi è Maurizio Lastrico, attore nel cast di Made In Italy: età,...

Ecco tutto quello che sappiamo sull’interprete di Filippo Cerasi in Made in Italy, il noto attore comico Maurizio Lastrico.

I fan dell’attore avranno modo di vederlo presto nella nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Margherita Buy, dal titolo Made In Italy.

Maurizio Lastrico vestirà i panni del grafico della rivista e si calerà in un personaggio che poco ha a che fare con lui.

Per l’attore si è rivelata una vera e propria sfida, che ha colto con grande entusiasmo e che ha portato a ottimi riscontri. Scopriamo tutto sull’attore!

Chi è Maurizio Lastrico

Nasce a Genova, il 31 marzo del 1979, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Si diploma come operatore turistico, dopo di che si iscrive a una scuola di teatro a Genova, da cui si diploma nel 2006.

Fa l’educatore per 8 anni in una comunità e in una cooperativa.

Debutta in tv con Camera Cafè, dopo di che ottiene grande notorietà a Zelig.

Prende parte, poi, a Sole a catinelle, Le Iene, Don Matteo e Io sono Mia.

Nel 2021 è nel cast della nuova fiction di Mediaset, Made In Italy. Maurizio ricoprirà il ruolo di Filippo Cerasi, grafico della rivista “Appeal”, e a tal proposito ha dichiarato:

“Il mio personaggio ha abbandonato la sua casa e la sua famiglia per inseguire un sogno. Il mondo della moda è una realtà distante da me, ma è anche per questo che è stato un ruolo molto affascinante da interpretare.”

Vita privata e curiosità

In passato, è stato legato sentimentalmente a una ragazza di Milano. Ora, invece, sembrerebbe single. Non risulta, infatti, abbia né moglie né figli.

Si divide tra Genova e Milano per via del lavoro.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito pari a 170mila followers.

Sul suo profilo pubblica spesso scatti che lo immortalano a lavoro, sul set, ma anche mentre compie azioni di vita quotidiana.

Infine, è un grande appassionato di calcio.