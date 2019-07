Grave lutto a Uomini e donne, l’addio dell’ex tornista: “Guardami da lassù”

Grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, il triste messaggio di addio sui social: “Guardami da lassù”

Lutto per Lorenzo Liccardi: lo straziante messaggio di addio sui social.

Lorenzo Riccardi: è scomparsa sua nonna

Uno dei tronisti più amati della storia del programma condotto da Maria De Filippi è sicuramente Lorenzo Riccardi. Il ragazzo, di origini pugliesi, ha partecipato a diverse edizioni del dating show di Canale 5, sia in veste di tronista sia in veste di corteggiatore. Si è fatto conoscere ai telespettatori per il suo carattere: un uomo forte, determinato e sempre con la battuta pronta e allo stesso tempo con un grande cuore. Il suo percorso ad Uomini e Donne ha appassionato tantissimi fan in tutto il paese e dopo la scelta sta vivendo la sua storia d’amore insieme a Claudia Dionigi lontano dai riflettori.

Oggi è un giorno particolarmente difficile per l’ex tronista: è scomparsa sua nonna. La notizia è stata diffusa sui social dallo stesso Lorenzo Riccardi. Nel dettaglio su Instagram, il giovane ha condiviso una toccante dedica per sua nonna. Un post che ha commosso il popolo del web: tantissimi hanno lasciato un semplice cuore e molti altri hanno scritto un messaggio per dare forza all’ex volto del programma per affrontare questo momento difficile.

“Guardami da lì su… io ti guardo nonna”

ha scritto sul suo account. Una dolce dedica per sua nonna Anna, che anche durante il suo percorso all’interno del programma si è mostrata alle telecamere.

La nuova vita dell’ex tronista pugliese

Il giovane tronista dopo la scelta, ha lasciato Milano per trasferirsi a Latina, città natale della sua fidanzata. Stanno insieme da più di sei mesi e pare che tra i due ci sia molta complicità. Insieme hanno anche lanciato una hit insieme che è diventata virale sul web.