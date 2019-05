Uomini e donne,”Claudia aspetta un baby cobra?” Lorenzo Riccardi presto papà

Lorenzo Riccardi presto papà? La sua fidanzata ha pubblicato una foto su Instagram in costume ma un dettaglio desta il sospetto dei fan

Lorenzo e Claudia sono una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. Dopo l’uscita dal programma i due sono diventati inseparabili, così come mostrano gli scatti condivisi sui social. Uno di questi ha destato il sospetto dei fan:ecco il motivo.

La storia d’amore di Lorenzo e Claudia

Il tronista milanese è passato alla storia del dating show di Canale 5 come uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Il giovane è riuscito, fin dalle prime puntate, a farsi conoscere per il suo carattere: un uomo forte, determinato e sempre con la battuta pronta. Lo scorso anno è stato nominato come nuovo tronista: per il modello milanese si sono presentate molte ragazza ma solo una ha conquistato il suo cuore: Claudia Dionigi.

Dopo la scelta, i due sono diventati inseparabile e per amore Lorenzo ha lasciato la sua Milano per trasferirsi a Latina, città di origine della sua fidanzate. La coppia non manca mai di condividere sui social scatti della loro quotidianità. Uno di questi ha insospettito i follower, ecco il motivo.

La foto su Instagram che insospettisce

Da quanto emerge dai profili ufficiali di Instagram, Lorenzo e Claudia sono in vacanza nelle bellissima isola greca: Santorini. Poche ore fa, la 29 enne laziale ha condiviso sui social uno scatto ma un piccolo dettaglio ha incuriosito i fan della coppia. In particolare, Claudia ha pubblicato una sua foto in costume appoggiata ad un muretto con la mano sulla pancia. Subito si sono scatenati i commenti dei fan:

.“Ma la mano sul pancino?”, “Ma sei incinta?”, “La mano sulla pancia è un caso?”, e ancora: “Mano sulla pancia, aspetti un baby cobra?”.

La mano appoggiata sulla pancia è stata interpretata dai fan come un segno di una possibile gravidanza. Sarà così?