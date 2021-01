Lorella Cuccarini malata: il triste post sui social commuove i fan

Lorella Cuccarini aveva da poco iniziato la sua entusiasmante avventura ad Amici 20 come professoressa di danza, quando un brutto male si è abbattuto su di lei.

Si tratta del virus che sta mettendo l’Italia in ginocchio e che non ha risparmiato neppure la ballerina e conduttrice televisiva.

Lorella Cuccarini è costretta a fermarsi e lo comunica sui social attraverso un post che ha davvero commosso il web.

Lorella Cuccarini è risultata positiva al tampone e a comunicarlo è lei stessa attraverso un post sui social:

“Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021 💥Il virus è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida… Ora, sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto! 🥰”