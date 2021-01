Amici 20, brutto annuncio: un insegnante si ammala

Il virus che ha messo in ginocchio l’Italia è arrivato anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ecco chi è stato colpito.

Amici 20 riparte con i primi appuntamenti del nuovo anno, ma lo fa senza un amatissimo professore.

Il virus che sta dilaniando il mondo, infatti, ha infettato uno degli insegnanti, che non potrà più essere presente in studio.

La notizia arriva a distanza di poche ore dallo speciale di sabato 9 gennaio 2021.

Amici 20, un insegnante è infetto

Il terribile virus arrivato da Wuhan è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e ha colpito un professore.

Si tratta di un insegnante di ballo, new entry in questa nuova stagione del talent show.

Il professore infettato altri non è che Lorella Cuccarini, che è risultata sfortunatamente positiva al tampone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Un fulmine a ciel sereno per il talent show, dove la donna era sbarcata con tanti buoni propositi.

Sarà in collegamento video

Come riportato dal magazine Vicolo delle News, durante la prima registrazione di Amici 20, l’insegnante di danza è stata presente in puntata tramite collegamento video.

In isolamento nella sua abitazione, ha affiancato le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini con voti e giudizi relativi alle performance degli allievi, proprio come se si trovasse in studio.

Lorella è positiva ma è comunque in forze per poter continuare a ricoprire il suo ruolo nell’amatissimo talent show.

Questo tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute! Il pubblico spera che l’insegnante possa tornare il più presto possibile in studio con Maria De Filippi.

Per il momento, la notizia è trapelata soltanto tramite le testate sul web, mentre nessuna novità è stata comunicata dalla diretta interessata sui social.

L’ultimo post, infatti, risale a Capodanno, quando Lorella era ancora sana e festeggiava l’arrivo del 2021 in compagnia dei suoi famigliari.