Amici 20 SPOILER: due eliminati, due allievi sospesi, un ospite atteso

Sabato, 9 gennaio 2021, andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento dell’anno con Amici di Maria De Filippi.

Il talent show di Mediaset ha in serbo tantissime novità e sorprese, alcune delle quali non verranno gradite dal pubblico!

In base alle news sulla registrazione del programma, avvenuta giovedì 7 gennaio, infatti, due amatissimi concorrenti sarebbero stati eliminati.

Un altro, super favorito, sarebbe invece rimasto senza maglia, mentre sarebbe stata prolungata la sospensione di un allievo. Scopriamo tutto!

Anticipazioni Amici 20: Kika deve lasciare la scuola

Nella puntata di sabato 9 gennaio 2021, vedrete che due allievi della scuola dovranno cedere il banco a due nuovi concorrenti.

Tutto è cominciato quando Rudy Zerbi ha chiesto che i tre cantanti seguiti da Arisa venissero messi in sfida.

Si tratterà di una sfida a catena, giudicata da Luca Dondoni, che vedrà la conferma di Arianna e Raffaele nella scuola, mentre l’uscita di Kika.

L’amatissima cantante sarà molto delusa, ma dovrà lasciare il suo posto nella scuola a un nuovo talento, del quale non è ancora stato rivelato il nome.

Anticipazioni Amici 20: Riccardo eliminato, San Giovanni a rischio

Un altro allievo dovrà abbandonare la scuola e sarà Riccardo.

Il ballerino, infatti, perderà la sfida contro un concorrente esterno, un danzatore del quale non è stata ancora rivelata l’identità.

Intanto, Rudy punirà i due rapper della classe per il loro scarso impegno e non confermerà la maglia di San Giovanni. Mentre Anna Pettinelli sospenderà Aka7even.

Attesissimo l’ospite della puntata che sarà il celebre cantante Fabrizio Moro, che tornerà negli studi in cui per anni ha svolto il suo ruolo di insegnante di canto.

Per scoprire cos’altro accadrà nel prossimo appuntamento di Amici di Maria De Filippi, non rimane che attendere la messa in onda di sabato, 9 gennaio 2020, su Canale 5.