“Al Bano non tornerà con Romina” Loredana Lecciso rivela la verità sulla celebre coppia

“Al Bano non tornerà con Romina” Loredana Lecciso rivela la verità sulla...

Loredana Lecciso, le sue parole su Al Bano e Romina:”Lui è un uomo di 76 anni e, se avesse voluto tornare con lei, lo avrebbe fatto…”

La showgirl leccese, Loredana Lecciso, è molto attiva sui social e come tale non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità con il popolo del web. Spesso questi finiscono nel mirino degli haters. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha voluto mettere a tacere chi si scaglia contro di lei e la sua famiglia e rispondere ai rumors sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

L’intervista a Loredana Lecciso

La ex compagna di Al Bano Carrisi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo dove ha parlato dei continui attacchi che riceve dal web. Nel dettaglio, Loredana Lecciso si è lamentata del fatto che molto spesso viene presa di mira dagli haters. Ma perché continuano ad attaccarla sui social? La showgirl leccese ha precisato che questo accade perché c’è chi ancora sogna di rivedere il cantante pugliese con la sua ex moglie, l’artista italo-americana Romina Power:

“Perché molte persone sognano che Al Bano e Romina tornino insieme…Lui è un uomo di 76 anni e, se avesse voluto tornare con lei, lo avrebbe fatto…Ma non tutti lo capiscono…”

L’opinione dell’ex compagna del cantante pugliese è molto chiara: secondo lei Romina Power e Al Bano non torneranno mai insieme.

La showgirl leccese al grande fratello?

Nelle ultime settimane si erano fatti sempre più insistenti i rumors che vedevano Loredana Lecciso come nuova concorrente del Grande Fratello. In merito ha precisato che molto sicuramente non prederà parte alla nuova edizione del programma ma ‘mai dire mai‘.

Tuttavia, ha aggiunto che il cast non è ancora chiuso. L’unico problema, ammette, che non le piace l’idea di tutte quelle telecamere puntate su di lei.