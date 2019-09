Loredana Lecciso in clinica a Milano: sul lettino medico per un trattamento laser molto speciale

Loredana Lecciso in clinica a Milano: sul lettino medico per un trattamento...

Loredana Lecciso poche ore fa è apparsa sui social in clinica. L’ex di Al Bano ha dovuto sottoporsi ad un trattamento laser molto particolare

La bella Loredana Lecciso sa sempre come far parlare di sé. L’ex del cantante di Cellino San Marco, si è fatta immortalare in clinica, prima di un trattamento laser a cui pare sottoporsi con regolarità. Loredana ama sentirsi sempre belle, come tutte le donne, ed è per questo che si prende cura di sé tutto i giorni. Un esempio per le donne che spesso, si lasciano trasportare dalle noie della vita e si trascurano.

Loredana Lecciso, trattamento laser in clinica

L’ex di Al Bano ha voluto provare un trattamento laser in una clinica speciale di Milano. E’ già molto bella così com’è Loredana Lecciso, ma prendersi cura del proprio corpo, tutti i giorni, è indispensabili per permettere al corpo di rallentare l’invecchiamento.

Sicuramente una buona dosa di fortuna, nell’aver ereditato ottimi geni è indispensabile. Ma ci si deve aiutare, se si può, anche con trattamenti molto particolari come quelli alla quale l’ex compagna di Al Bano si è sottoposta qualche ora fa, almeno così sembra voler comunicare con la foto postata sui social.

La bella Loredana, infatti, si è mostrata in una clinica di Milano (la stessa di qualche tempo fa) alle prese con un macchinario un po’ inquietante.

Loredana svela un segreto di bellezza

Ci sono tante donne che seguono la showgirl leccese per la sua bellezza e eleganza, non solo nel vestire, ma anche nei modi. Loredana, nella foto postata poche ore fa sul suo account instagram, è immortalata mentre è alle prese con un macchinario ad azione laser, nella clinica di Milano che ha voluto sponsorizzare.

Con il suo post, Loredana ha voluto ringraziare i medici o gli specialisti che si sono presi cura della sua pelle. Un gesto molto carino e sicuramente tanto apprezzato dalla Clinica in questione.