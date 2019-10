Al Bano palpa Romina nel buio sul palco, lo schiaffo della cantante: ‘Ti prendi troppe libertà’

Una dichiarazione in grande stile quella che il noto cantante di Cellino San Marco, Al Bano, ha fatto davanti a tutti per Romina Power

Tutte le donne vorrebbero sentirsi dire esattamente le stesse parole che Romina Power ha avuto la fortuna di sentirsi dire le parole che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire. Al Bano le ha confermato i sentimenti mai tramontati nei suoi confronti.

Non è la prima volta che si lascia andare a dichiarazioni simili ma le sue parole, questa volta, sono risuonate come una promessa alle orecchie dei fan. In fondo, gran parte di essi, spera di rivederli uniti di nuovo magari con un importante anello di fidanzamento.

Al Bano palpa Romina sul palco

Un concerto destinato a far parlare mezzo mondo quello di Romina Power e Al Bano. La coppia si è lasciata andare, come sempre sul palco, a divertenti siparietti, come quello messo in piedi dalla figlia di Romina Carrisi qualche giorno fa.

Il cantante di Cellino San Marco ha voluto scherzare con i suoi fan australiani a Sidney e ha parlato del suo rapporto con Romina, ma prima ha ironizzato sulla ‘Libertà’ e toccando Romina, la cantante non ha potuto fare a meno che cogliere al balzo la palla e fare la battutina sul fatto che lui la toccasse e si prendesse delle libertà.

L’amore per Romina Power e la dichiarazione sul palco a Sidney

Una storia come la loro è impossibile finisca per sempre. I due sono da sempre legati più che da un sentimento, da una vera e propria magia. Sul palco, in Australia, durante una delle loro ultime performance sul palco, i due si sono lasciati andare a dichiarazioni davvero profonde.

Il momento romantico era doveroso. Al Bano, infatti, si è lasciato andare e ha rivelato, ad una signora che li esortava a tornare ad essere una di nuovo una coppia nella vita, il cantante ha rivelato che se fosse stato per lui, Romina non l’avrebbe mai lasciata. In molti, infatti, non sanno che l’americana ha deciso di chiedere il divorzio ma ovviamente aveva le sue motivazioni.

A volte anche quando pur essendoci ancora l’amore, non c’è più la voglia di sopportare delle assenze, dei dolori indelebili e delle paure che condizionano le scelte, ma mai i sentimenti.

Ecco il video in cui la coppia sul palco dichiara pubblicamente di provare ancora, reciprocamente, un sentimento l’uno per l’altra. Due cantanti che ancora fanno sognare.

