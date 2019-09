Loredana Lecciso schiaffo in diretta a Romina Power ‘Io ho vaccinato i miei figli’: l’attacco a Domenica Live

Oggi pomeriggio è andato in onda, su Canale 5, un nuovo appuntamento con Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti della puntata di questa domenica anche Loredana Lecciso che sembra aver voluto replicare quanto affermato da Romina Power in merito all’argomento dei vaccini nel salotto di Mara Venier.

Domenica scorsa, l’ex moglie di Al Bano Carrisi è stato ospite nello studio di Domenica In, contenitore della RAI condotto da Mara Venier. Nel corso della sua lunga intervista, l’artista italo-americana si è dichiarata pubblicamente ‘anti-vax‘, affermando che, dal suo punto di vista, ci sono troppi vaccini.

Oggi, dopo una settimana dalle affermazioni dell’ex moglie di Al Bano, la showgirl leccese pare abbia voluto replicare quanto affermato da Romina Power. Ospite a Domenica Live, Loredana Lecciso ha espresso il suo pensiero in merito all’argomento precisando che, in questi casi, devono parlare gli esperti, lanciando una chiara frecciatina all’artista italo-americana.

Nel corso della sua lunga intervista, Loredana Lecciso, oltre a parlare delle ultime novità che riguardano la sua bellissima famiglia, pare abbia lanciato una frecciatina a Romina Power. La showgirl leccese, diversamente dall’artista italo-americana, precisa che non intende esprimere una sua opinione in merito all’argomento dei vaccini ma è necessario lasciare la parola agli esperti che svolgono questa professione. Ecco cosa ha detto nel salotto della conduttrice napoletana:

“sono profana, lascio parlare gli specialisti, non lo so, i miei figli sono vaccinati, ma è una materia in cui non mi permetterei a entrare”.