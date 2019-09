Loredana Lecciso viso gonfio e senza trucco, irriconoscibile: l’ex di Al Bano in uno scatto del passato

Loredana Lecciso irriconoscibile viso gonfio e senza make up, la showgirl leccese presa ironicamente di mira sui social:” Ma non farci ridere!!”

La showgirl leccese, Loredana Lecciso, presa di mira sul web: ecco il motivo.

Loredana Lecciso irriconoscibile

L’ex compagna del cantante pugliese, Al Bano Carrisi, è stata presa in giro sul web. Per quale motivo? Da qualche ora circola in rete una foto di Loredana Lecciso di qualche anno fa che ha scatenato, come accade spesso, i commenti pesanti del popolo del web. Nel dettaglio, lo scatto della ‘rivale’ di Romina Power è stato pubblicato da una pagina Instagram @the_fern_zone con la dicitura ‘Ieri e Oggi’.

La pagina in questione è famosa sul web perché prende in giro i personaggi del mondo dello spettacolo in modo ironico soprattutto quelli che sono molto cambiati nel corso degli anni. Non a caso questa è la descrizione che si legge non appena si entra in questo profilo: “Chirurgia e modifiche di celebrità e personaggi Italiani ,news, pettegolezzi”, per precisare che non si trattano di haters ma persone che commentano ironicamente i Vip.

Lo scatto virale sui social

La foto pubblicata dalla pagina mostra due sue foto: una di quando era molto giovane e l’altra è recente. In quest’ultima la showgirl appare molto diversa rispetto ad oggi: gli zigomi più marcati e la bocca più carnosa. C’è anche chi insinua che la showgirl leccese si sia sottoposto a ‘troppi’ interventi di chirurgia estetica mentre altri sostengono che sia bellissima. Il sito commenta sarcasticamente la foto in questo modo:

“LoredanaLecciso dopo il cambio connotati, dubbi sul #GrandeFratelloVIP: “Ho paura di farmi vedere senza trucco.” Ma non farci ridere!! A cosa sarà servito tutto questo #restyling?”.

Nonostante le numerose critiche c’è da sottolineare che l’ex compagno del cantante di Cellino San Marco è sempre bellissima e sembra che per lei gli anni non passano mai.