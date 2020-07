L’Ananas è un frutto esotico virtuoso, scopri tutti i benefici per la tua salute

L’Ananas è un frutto esotico virtuoso, scopri tutti i benefici per la...

Mangiare l’ananas d’estate è piacevole e rinfrescante. Farà molto bene alla tua salute: scopri tutti i benefici che potrai avere consumandola più spesso.

L’ananas è un frutto esotico delizioso, rinfrescante e depurativo: scopri tutti i benefici che potrai ottenere mangiandolo più spesso.

Antiossidante, antinfiammatorio, depurativo e non solo! Sono tantissime le proprietà benefiche di questo frutto saporito e dissetante.

Potrai mangiare l’ananas semplicemente a fettine oppure utilizzarla per preparare deliziose ricette dolci e salate: non importa come scegli di usarla l’importante è consumarla spesso!

Dobbiamo la sua scoperta a Cristoforo Colombo che in una delle sue spedizione in America del Sud a deciso di raccogliere questo frutto e portarlo in Europa.

Fin da subito proprio per l’aspetto curioso e imponente venne servito ai banchetti reali come frutto prestigioso e di valore.

Infatti è un frutto prodigioso e prezioso per le tante proprietà curative e benefiche che possiede, scoprile tutte e inizia fin da ora a mangiarla più spesso!

Il frutto virtuoso ricco di tante proprietà benefiche

L’ananas è un frutto esotico grandioso come il mango: bellissimo da vedere, delizioso da mangiare e perfetto da usare anche come decorazione.

Potrete arricchire deliziose macedonie di frutta con sottili fettine di questo frutto esotico oppure utilizzarla per preparare torte strepitose e piatti salati esotici.

Le proprietà curative dell’ananas sono dovute ad un particolare enzima, la bromelina, che possiede virtù antinfiammatorie e antiossidanti.

È un enzima proteolitico che sfiamma le infezioni e le infiammazioni presenti nell’organismo.

Stimola anche la produzione di sostanze che contrastano il dolore, la comparsa di lividi ed di ematomi.

La bromelina diminuisce la coagulazione del sangue e permette alle cellule danneggiate di rigenerarsi più velocemente.

Dalle grandi proprietà antitumorali oltre che antinfiammatorie, molti studi scientifici hanno dimostrato come la bromelina contrasti, insieme alla chemioterapia, la crescita di cellule tumorali nei pazienti affetti da cancro.

Ricca di vitamia C l’ananas protegge il sistema circolatorio e favorisce la buona circolazione sanguigna salvandoci da tante malattie cardiovascolari.

Riduce la pressione sanguigna ed è ricca di potassio, adatta quindi ai soggetti ipertesi che necessitano di un’alimentazione sana ed equilibrata.

Leggi anche: La dieta del melone, perdi subito 8 kg in modo semplice e sano

Oltre a facilitare la digestione ed essere un valido aiuto contro l’invecchiamento della pelle perché ricca di vitamine, favorisce la diuresi e l’espulsione delle tossine.

Drena le scorie e le tossine fornendo una maggiore idratazione perché composta in gran parte di acqua: mangiando spesso l’ananas e conducendo una vita sana ed equilibrata potrai dire addio alla cellulite!

Ricca di fibre è ottima da mangiare se soffrite di irregolarità intestinale e specialmente se siete stitici: regolarizzerà il vostro intestino e vi sentirete molto meglio.