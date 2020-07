Dieta del melone, perdi facilmente 8 Kg in modo fresco e salutare

La Dieta del Melone fa perdere i chili di troppo velocemente: dimagrisci e perdi peso in modo fresco e salutare. Esempio di menù settimanale!

La dieta del Melone è quello che ci vuole per perdere i chili in eccesso con questo caldo torrido: zero fatica e tanto gusto!

Sarai pronta per metterti il costume e mostrare in spiaggia un corpo snello e asciutto dopo aver seguito la dieta del melone: perdi i chili in eccesso in modo semplice e salutare.

Il melone, bianco o arancione, è delizioso: dal sapore dolce e dall’elevata quantità di acqua al suo interno potrete ricavare molti benefici mangiandolo.

Con le calde e torride temperature estive cala l’appetito e sale la voglia di sentirsi freschi, leggeri e idratati: mangiare il melone vi rinfrescherà e vi sazierà togliendovi la voglia di mangiare per noia.

Scopri il menù settimanale della dieta del melone per dimagrire con gusto e freschezza, zero sforzi e tanti risultati assicurati!

Prima di intraprendere una dieta o un percorso alimentare è bene consultare il proprio medico curante per non arrecare danni alla propria salute.

Dieta del melone: Menù settimanale

Una dieta ricca di tanti cibi sani e gustosi, farete il pieno di vitamine e sali minerali seguendola.

Seguitela attentamente, non esagerate con porzioni e condimenti e fate giornalmente attività fisica per ottenere dei risultati ottimi: perderete i chili di troppo e indosserete il costume con tutt’altro sorriso!

Ricordiamo che questi non sono dei consigli di natura medica bensì dei semplici consigli alimentari per darvi maggiore spunto.

Lunedì

Colazione: tisana o caffè, frullato di melone e pesche, 1 yogurt

tisana o caffè, frullato di melone e pesche, 1 yogurt Snack: centrifuga di frutta, 2 noci

centrifuga di frutta, 2 noci Pranzo: petto di pollo alla piastra, zucchine alla griglia e sorbetto al melone

petto di pollo alla piastra, zucchine alla griglia e sorbetto al melone Merenda: 2 gallette di riso, 2 fette di tacchino e 1 kiwi

2 gallette di riso, 2 fette di tacchino e 1 kiwi Cena: pasta fredda con prosciutto crudo e melone



Martedì

Colazione: 1 tazza di latte vegetale, 40g avena, 2 fette di melo

1 tazza di latte vegetale, 40g avena, 2 fette di melo Snack: centrifuga di frutta, 3 mandorle

centrifuga di frutta, 3 mandorle Pranzo: salmone a vapore, asparagi al limone, 40g riso basmati



salmone a vapore, asparagi al limone, 40g riso basmati Merenda: ghiacciolo al melone



ghiacciolo al melone Cena: lombata di vitello e insalata mista



Mercoledì

Colazione: tisana o caffè, frullato di melone e albicocche, 1 yogurt



tisana o caffè, frullato di melone e albicocche, 1 yogurt Snack: centrifuga di frutta, 3 noci

centrifuga di frutta, 3 noci Pranzo: patate lesse, orata in crosta di sale



patate lesse, orata in crosta di sale Merenda: macedonia di melone giallo e melone bianco



macedonia di melone giallo e melone bianco Cena: formaggio primo sale, peperoni gialli e rossi con basilico



Giovedì

Colazione: 1 tazza di latte vegetale, 40g avena, 2 fette di melone

1 tazza di latte vegetale, 40g avena, 2 fette di melone Snack: centrifuga di frutta, 3 nocciole

centrifuga di frutta, 3 nocciole Pranzo: straccetti di manzo, caponata di verdure al forno



straccetti di manzo, caponata di verdure al forno Merenda: frullato di melone arancione e fragole



frullato di melone arancione e fragole Cena: bresaola con pomodorini, rucola e parmigiano, 1 fetta di melone bianco



Venerdì

Colazione: tisana o caffè, frullato di melone e albicocche, 1 yogurt



tisana o caffè, frullato di melone e albicocche, 1 yogurt Snack: frullato di frutta



frullato di frutta Pranzo: caprese mozzarella pomodoro e basilico, 1 fetta di pane



caprese mozzarella pomodoro e basilico, 1 fetta di pane Merenda: centrifugato misto e 3 noci



centrifugato misto e 3 noci Cena: hamburger e melanzane arrosto, 2 fette di melone al lime



Sabato

Colazione: tea o caffè, 3 fette biscottate con ricotta e miele, 2 fette di melone



tea o caffè, 3 fette biscottate con ricotta e miele, 2 fette di melone Snack: centrifuga di frutta, 3 nocciole

centrifuga di frutta, 3 nocciole Pranzo: pasta con merluzzo, olive, pomodori e cipolla fresca



pasta con merluzzo, olive, pomodori e cipolla fresca Merenda: 2 fette di melone e 1 fetta di anguria



2 fette di melone e 1 fetta di anguria Cena: omelette con prosciutto cotto e parmigiano, 1 ghiacciolo al melone



Domenica

Colazione: 1 tazza di latte vegetale, 40g avena, 2 fette di melone



1 tazza di latte vegetale, 40g avena, 2 fette di melone Snack: 1 yogurt

1 yogurt Pranzo: risotto con gamberi e zucchine



risotto con gamberi e zucchine Merenda: macedonia di frutta fresca



macedonia di frutta fresca Cena: petto di tacchino ai ferri, piselli e 1 granita di melone



