Lady Diana ‘Mi ha trasmesso il suo virus’: la scioccante confessione dell’ex amica Sarah Ferguson

La Principessa Triste, Lady Diana e la Duchessa di York Sarah, avrebbero potuto recuperare un rapporto minato dalla vita. Ecco cos’è successo

Lady Diana sposò il principe Carlo nel 1981, e cinque anni dopo, Sarah Ferguson si unì alla famiglia reale quando sposò il principe Andrea nel 1986. Diana e Sarah – affettuosamente conosciute come Fergie – hanno avuto una relazione complessa, iniziata come una solida amicizia ma ha sofferto alti e bassi nel corso degli anni.

La principessa del Galles e la duchessa di York non erano in buoni rapporti al momento della morte prematura di Diana nell’agosto 1997, dopo che la coppia aveva attraversato un periodo piuttosto bizzarro. Tuttavia, dieci anni dopo, nel 2007, Fergie ha rivelato di aver perso straziante occasione per parlare con la sua vecchia amica il giorno prima di morire.

Fergie disse a Harper’s Bazaar:

“Una delle cose più tristi è che, alla fine, non avevamo parlato per un anno. E sapevo che sarebbe tornata. Infatti, il giorno prima di morire, ha chiamato un mio amico e ha detto: ‘Dov’è Diana? Voglio parlare con lei”.

La Duchessa di York ha aggiunto:

“Mi manca molto Diana. L’adoravo così tanto. Diana era una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto; nessuno mi ha fatto ridere come lei”

L’editore reale dello Evening Standard Robert Jobson ( CE del romanzo di Sarah) disse:

“Sarah ha chiarito che stava per scrivere un libro, e Diana L’ ha sostenuta.

Tuttavia, nella sua autobiografia, Fergie scrisse:

“Diana mi aiutò dandomi tutte le sue scarpe e meno felicemente, le sue verruche plantarie”.

Un virus molto facile da trasmettere, ma comunque facile da debellare. Un ricordo che forse Fergie avrebbe anche potuto evitare.

Le verruche plantarie della discordia

Il riferimento alle verruche plantarie, altrimenti conosciute come verrucas, fece sì che la “coppia” di amiche non parlasse per un anno prima della morte di Lady Diana.

Katie Nicholl, scrittrice reale, ha dichiarato:

“Penso che Sarah abbia fatto molti tentativi per rimediare, ma Diana le portava rancore”

Le parole di Jobson circa la storia d’amicizia finita male

Nonostante i vari tentativi di Fergie, Lady Diana è morta prima che potesse decidere di recuperare quell’incredibile amicizia.

Jobson ha aggiunto:

“Probabilmente avrebbero riparato quel rapporto, ma non è successo. E ‘un finale triste”

Forse sarebbe bastato solo qualche anno in più di vita. Insomma, un vero peccato.